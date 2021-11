Eli Zero Plus: debutta ad Eicma 2021 la minicar elettrica guidabile da 14 anni

Prodotta dalla startup californiana Eli Electric Vehicles, avrà un'autonomia massima di 100 km e sarà commercializzata in Italia dal distributore FIVE

Sulla scia della simpaticissima Citroen Ami e, perchè no, anche della nuova versione della Microlino prodotta dalla svizzera Micro Mobility Systems, arriva ad Eicma 2021 un’altra microcar elettrica capace di colpire nel segno tutti i giovani automobilisti e motociclisti che vogliono un mezzo agile e veloce durante la guida di tutti i giorni. Si chiama Eli Zero Plus, è realizzata dalla startup californiana Eli Electric Vehicles e, come molte sue simili, può essere guidata già con la patente AM, conseguibile a partire dall’età di 14 anni.

Anche in questo caso ci troviamo di fronte a un veicolo estremamente compatto e funzionale, tra l’altro vincitore dell’iF World Design Award 2021 e omologato come quadriciclo leggero: le sue dimensioni consistono in una lunghezza di 2,25 metri per 1,38 metri di larghezza e 1,588 metri di altezza, con passo di 1.600 millimetri sufficiente non solo ad ospitare due persone a bordo ma anche in grado di offrire un bagagliaio dalla capienza massima di 160 Litri.

Per quanto riguarda la propulsione, sotto il pianale la piccola Eli Zero Plus mette a disposizione un motore da 4 kW (che raggiunge la velocità massima prevista dal Codice della Strada di 45 km/h) in abbinamento a una batteria da 8 kWh, che garantisce fino a 100 km di autonomia in ambiente urbano con tempi di ricarica pari a 3 ore e mezzo se si utilizza la connessione alla classica presa di corrente domestica.

La dotazione di bordo? La microcar della Eli Electric Vehicles fa parte della categoria “luxury” e infatti propone di serie il servosterzo, il climatizzatore, i gruppi ottici a LED a doppio raggio, i sedili in pelle vegana, l’avviamento Keyless e addirittura la telecamera posteriore, utile ad evitare collisioni soprattutto durante le manovre in retromarcia. La sua disponibilità sarà ovviamente estesa anche al mercato italiano grazie al distributore bolognese FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici), che accoglierà i preordini già dal mese di dicembre. Le consegne, invece, avverranno dalla primavera 2022, con un prezzo di listino in partenza da 14.190 Euro.