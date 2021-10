Citroen Ami: elettrica e personalizzabile al 100%

I pacchetti standard di personalizzazione di Citroen Ami sono sei, ma la collaborazione con Faab Fabricauto permette di realizzare sticker a partire da immagini o foto appartenenti al cliente

Banale non lo è affatto, ora può essere personalizzata con infinite soluzioni: stiamo parlando della Citroen Ami, che grazie a una originale collezione di sticker, può diventare il vestito ideale per il suo proprietario.

Citroen Ami: cucita su misura

Col quadriciclo 100% elettrico Ami, Citroen ha dato una decisa svolta alla propria produzione, se non altro in termini di design. Oggi, la Casa francese propone un’offerta di personalizzazione in grado di permettere a ogni cliente di creare la Ami che meglio rifletta la sua personalità sfruttando al meglio le superfici laterali relativamente piatte e i paraurti anteriori e posteriori identici, lievemente arrotondati. L’equipe di Citroen ha creato sei diversi motivi in collaborazione con Faab Fabricauto: Jungle, per conferire un look selvaggio; Tutti i Frutti, per fare il pieno di vitamine; Globe-Trotter, molto British; Camo, per un look techno; Tribe, per gli amanti della natura e Trendy per esaltare il suo lato chic. “Ami si presta perfettamente alla personalizzazione. Il suo colore esterno specifico è stato scelto per essere piuttosto neutro in modo da poter essere abbinato a pack di accessori colorati – ha detto Mathieu Wandon, Graphic Design Manager Citroen -. Per la collezione di finiture autoadesive che mettono in risalto il colore esterno, ci siamo ispirati ai codici grafici molto colorati appartenenti a mondi al di fuori di quello automobilistico, come quello della moda, in particolare dello ‘street wear’, oppure quello della decorazione vintage, per creare uno stile unico“.

Gli adesivi possono essere applicati su una o più parti di Ami, a seconda del budget a disposizione. Sono disponibili tre offerte: decorazione dell’area sotto-porta a forma di capsula piccola, lato destro e lato sinistro a 29 euro; quattro decorazioni sotto-porta (con tre sticker per l’area a forma di capsula grande e uno per l’area a forma di capsula piccola), lato destro e lato sinistro a 69 euro; quattro decorazioni sotto-porta (lato destro e lato sinistro) più uno sticker per paraurti anteriore e uno per paraurti posteriore a 89 euro. Ma non è tutto: gli adesivi personalizzati possono essere creati a partire da immagini o foto appartenenti al cliente, nel rispetto delle normative sui dritti di privativa di terzi, di ordine pubblico e comune decoro. La decorazione può essere parziale (con prezzi compresi tra 259 e 359 euro) oppure completa (a partire da 619 euro).