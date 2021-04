Ferrari 812 Superfast: in arrivo la Versione Speciale da 830 CV

Il canto del cigno del V12 aspirato Made in Maranello spingerà la 812 Superfast "Versione Speciale", prodotta in edizione limitata e resa più leggera e potente a tutto vantaggio delle prestazioni e del piacere di guida

Pensavate che la GTS sarebbe stata la più potente di sempre? Bè, vi siete sbagliati… perchè Ferrari il prossimo 5 maggio alle 14:30 svelerà la versione più estrema mai prodotta della 812 Superfast. Il suo nome? Per il momento è conosciuta come “Versione Speciale” e sarà prodotta in serie limitata con arrivo nei concessionari entro la fine dell’anno, quando i suoi clienti potranno apprezzare delle soluzioni ingegneristiche del tutto innovative volte a massimizzare sia le prestazioni che il piacere di guida.

Quello che vedremo tra meno di due settimane sarà, di fatto, l’ultimo V12 aspirato realizzato dalla factory di Maranello, aggiornato e riprogettato in gran parte delle sue caratteristiche. L’angolo di bancata tra i cilindri sarà sempre di 65° ma rispetto all’unità “tradizionale” ora è presente un inedito meccanismo di fasatura delle valvole e un nuovo impianto di scarico dai terminali rettangolari, che hanno permesso di raggiungere la potenza record di 830 cavalli al regime massimo di 9.500 giri al minuto.

Tanta carne al fuoco dovrà pur essere tenuta a bada in qualche modo, vero? Ecco perchè qua entra in gioco uno chassis drasticamente alleggerito rispetto a quello della 812 Superfast che tutti noi conosciamo grazie all’impiego della fibra di carbonio sia a livello della carrozzeria che degli interni, al quale si aggiunge il sistema a quattro ruote sterzanti indipendenti (per il miglioramento dell’agilità, della precisione di guida e dell’ingresso in curva) e l’ultima versione (la 7.0) del Side Slip Control per il controllo elettronico dinamico della vettura.

Per quanto riguarda l’estetica, basta che osserviate le foto presenti nella gallery a corredo di questo articolo per rendervi conto che la 812 Superfast “Versione Speciale” sarà un progetto molto differente da quelli usciti negli scorsi anni. La nuova berlinetta prodotta a Maranello potrà contare su un’aerodinamica estremizzata in ogni sua parte, caratterizzata innanzitutto dall’inedita struttura monolitica in alluminio che andrà a sostituire il lunotto al retrotreno. A questo si aggiungeranno alcuni generatori di vortici appositamente brevettati da Ferrari, che doneranno alla vettura una forma a “dorsale continua” del tutto inedita dalle linee “Fastback” particolarmente muscolose e imponenti.

Non mancheranno, ovviamente, il diffusore posteriore rinnovato e quindi più efficiente, così come lo spoiler più alto e un’innovativa “lama” in fibra di carbonio che attraversa di lato il cofano anteriore, introdotta con un duplice scopo. Da una parte assicurerà un miglior raffreddamento del dodici cilindri, dall’altra andrà ad alterare il modo con il quale si percepiscono le proporzioni di questa supercar, rendendola idealmente più larga e corta all’avantreno.

Passando nell’abitacolo, invece, le novità saranno meno evidenti: qui l’impostazione della 812 Superfast “originale” è stata mantenuta, rivedendola solamente in alcuni dettagli come i pannelli delle portiere, con materiali più leggeri, e le finiture, dove spicca un inedito tema a “cancelletto” per il tunnel centrale. Per tutte le altre informazioni vi rimandiamo alla presentazione del 5 maggio, quando certamente ne sapremo di più: stay tuned!