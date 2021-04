Ferrari Elettrica: obiettivo 2025, mentre nel 2022 arriva la Purosangue

Secondo l'attuale CEO John Elkann, il Cavallino Rampante diventerà "full electric" nel 2025, passando per la tecnologia ibrida plug-in della Purosangue entro la fine dell'anno prossimo

Da un ipotetico 2030 ora l’attesa sarà più breve di cinque anni: la Ferrari Elettrica, inedito progetto che farà entrare la Casa di Maranello in una vera e propria nuova era dei motori, arriverà entro il 2025 e ad affermarlo è stato il Presidente John Elkann durante la tradizionale assemblea che si tiene con i maggiori azionisti del Cavallino Rampante.

“Siamo entusiasti della nostra prima Ferrari completamente elettrica, un’auto che abbiamo in programma di presentare nel 2025 – ha annunciato Elkann – Continuiamo a mettere in atto la nostra strategia di elettrificazione in modo estremamente rigoroso: la nostra interpretazione e applicazione di questa tecnologia nel motorsport e nelle vetture stradali è una grande opportunità per trasmettere l’unicità e la passione del Cavallino Rampante alle nuove generazioni. Tutto ciò che fa parte del vostro immaginario collettivo in merito alle capacità dei nostri ingegneri e tecnici in materia di elettrificazione sarà realizzato, statene certi”.

Con tale orizzonte temporale ben delineato, ora gli sforzi saranno quindi concentrati su un altro progetto molto importante per Ferrari, vale a dire il prossimo SUV a tecnologia ibrida plug-in Purosangue. La data di arrivo per questa bellezza? Entro il 2022, mentre già quest’anno si vedranno tre nuovi modelli non meglio specificati, che andranno ad arricchire “la gamma di prodotti più bella, innovativa e ampia di tutta la nostra storia, composta da tre vetture presentate digitalmente nel 2020: la Ferrari Portofino M, la SF90 Spider e la 488 GT Modificata”.

Ottime notizie per gli appassionati del Cavallino Rampante, che sta facendo anche importanti progressi nella ricerca del nuovo CEO dopo le dimissioni di Louis Camilleri: “Presto avremo la figura con le competenze giuste per guidarci in questo decennio – ha commentato Elkann – Il nuovo CEO e il senior management team condividerà con voi il futuro entusiasmante di Ferrari nel Capital Markets Day nel 2022, anno importante per i lanci di nuove vetture e del Purosangue, il nostro SUV”.

“Stiamo intensificando le nostre ambizioni anche nello sport automobilistico, e non solo in Formula 1 – ha concluso infine il Presidente della Ferrari – Nella massima serie iridata la nostra formazione di giovani eccezionalmente talentuosi ha già portato una nuova, grande e positiva energia al team. In futuro faremo il nostro ritorno anche a Le Mans e questo ci darà una nuova opportunità per competere ai massimi livelli, testando i confini della tecnologia in pista e poi trasferendo le nostre conoscenze all’ineguagliabile pedigree e all’esperienza di guida di una nuova generazione di auto da strada marchiate Ferrari”. Con questi presupposti il futuro in quel di Maranello sembra particolarmente roseo: incrociamo le dita…