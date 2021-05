Ferrari F40: all’asta da RM Sotheby’s un esemplare immacolato!

Presso la nota casa d'aste RM Sotheby's è in vendita un bellissimo esemplare di Ferrari F40 perfettamente conservato con all'attivo nemmeno 6.000 km. Il prezzo? Si parte da 1 milione e 800mila dollari!

La supercar più bella mai costruita? Non si può dare una risposta assoluta perchè i gusti sono gusti… ma è innegabile che la mitica Ferrari F40 possa entrare di diritto tra le migliori costruite negli ultimi cinquant’anni. In passato ve ne abbiamo proposte diverse in vendita – tra queste anche la LM di colore blu che ha corso nella 24 Ore di Le Mans – ma quella di oggi è assolutamente… eccezionale!

A questo link che porta sul sito ufficiale della nota casa d’aste RM Sotheby’s è ancora disponibile un esemplare di F40 perfettamente conservato, uno degli ultimi prodotti negli anni ’90 con numero di telaio #93103. La sua storia? E’ nata nel mese di febbraio del 1992 e ha vissuto il suo primo anno nella vetrina del concessionario Ferrari di Houston, in Texas. L’8 aprile dell’anno successivo è stata acquistata da un collezionista dello Utah, per poi passare nelle mani di un imprenditore della Florida nel 2000, che l’ha anche esposta all’evento Cavallino Classic del 2004.

Nell’edizione del 2010 ha vinto il Platinum Award della classe Supercar e da allora ha percorso solamente 3.304 miglia, l’equivalente di 5.317 km. Presente a corredo tutto il materiale ufficiale fornito dalla Casa di Maranello al momento dell’acquisto del primo proprietario, tra cui le doppie chiavi, gli attrezzi da utilizzare in caso di emergenza, l’importantissimo certificato di originalità di Ferrari Classiche e tutte le fatture relative agli interventi di manutenzione – l’ultimo dei quali effettuato nel mese di novembre 2020.

Come potete capire siamo di fronte a un esemplare praticamente perfetto e potete rendervene conto osservando le foto che compongono la gallery a corredo di questo articolo. La Ferrari F40 è infatti uno dei simboli storici della factory del Cavallino Rampante, l’ultima progettata sotto l’occhio vigile del “Drake” con quelle linee senza tempo da vettura da corsa che può fregiarsi ancora oggi di un V8 a doppio turbo da 3,8 secondi nello scatto 0-100. Con 478 cavalli e 425 Nm di coppia disponibili sotto il cofano questa Rossa è anche in grado di raggiungere i 320 km/h di velocità massima, per cui non sfigura certamente di fianco a quelle più moderne.

Il prezzo a cui è stata posta in vendita da RM Sotheby’s? La base di partenza è di 1 milione e 800mila dollari, ma è probabile che nell’asta programmata per la giornata del 22 maggio all’evento di Amelie Island si superi abbondantemente la quota dei 2 milioni. Che ne dite, vale la pena di rompere il salvadanaio per mettersi in garage questo splendore a quattro ruote?