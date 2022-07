Ferrari F8XX Spider: Mansory toglie il tettuccio alla sua Rossa da 880 cavalli

Dopo la versione Coupé, ora è il momento di ammirare quella scoperta: Mansory presenta la versione rielaborata (e vitaminizzata) della Ferrari F8 Tributo Spider!

Esiste forse una sensazione migliore se non quella di sfrecciare a bordo di una supercar con il vento tra i capelli? A poco più di un anno di distanza dal modello Coupé, oggi il tuner tedesco Mansory ha presentato la versione Spider della sua esclusiva Ferrari F8XX, rielaborazione della bellissima F8 Tributo Spider che è stata allestita con una carrozzeria piena di dettagli in fibra di carbonio e con un motore capace di avvicinarsi ai record delle migliori hypercar oggi in circolazione.

Scorrendo le foto presenti in gallery, la nuova Ferrari F8XX Spider propone un anteriore ancora più affilato con splitter in carbonio provvisto di deflettori aerodinamici e un posteriore dove spicca il nuovo diffusore e le due semi-ali nella parte superiore, che servono a pulire i flussi d’aria della vettura quando si approccia alle alte velocità. Non mancano, ovviamente, le minigonne sportive e gli enormi cerchi dal diametro differenziato (21” davanti e 22” dietro), il tutto condito con una tinta verde per la carrozzeria con elementi in light green e giallo fluorescente.

Per quanto riguarda il motore, invece, il V8 a doppio turbo da 3.9 Litri della F8 Tributo Spider è stato potenziato fino a 880 cavalli e 980 Nm di coppia massima, grazie ai quali la F8XX “scoperta” è in grado di raggiungere la sorprendente top speed di 354 km/h e di fermare il cronometro dello 0-100 in soli 2,6 secondi. Che ne dite, vi sembrano modifiche sufficienti per andare all’attacco del giro lanciato in pista?