Un’altra esclusiva Novitec! Ecco la Ferrari F8 Spider con kit N-Largo

L'ultima creazione di Novitec Rosso rende ancora più speciale la F8 con tettuccio aperto, equipaggiata con kit estetico più largo e un V8 ora da 818 cavalli

Tra i preparatori più famosi nel settore delle supercar, Novitec Rosso occupa un posto certamente privilegiato: una delle sue ultime creazioni aveva donato ancora più esclusività alla Ferrari F8 Tributo e oggi, dopo un grande lavoro di tuning, vi possiamo mostrare il risultato ottenuto sulla versione Spider del V8 prodotto in quel di Maranello. Chiamata “Limited Edition Super Roadster“, sarà costruita in soli 15 esemplari e potrà contare su un bodykit più largo e una potenza complessiva di 818 cavalli, 98 in più rispetto al blocco motore originale.

Proprio come la Tributo, anche la F8 Spider protagonista di questo articolo può quindi fregiarsi del pregiatissimo kit estetico N-Largo in fibra di carbonio, che porta a 211 cm (+13 rispetto all’originale) la larghezza della carreggiata posteriore provvista ora di paraurti più aggressivi e con prese d’aria più pronunciate. Anche quello anteriore è stato ridisegnato, mentre l’airscope sul cofano, lo splitter anteriore, l’alettone e il diffusore posteriori (sempre in carbonio) aiutano a aumentare la deportanza migliorando l’efficienza aerodinamica.

Anche i cerchi sono nuovi: sono i Novitec NF10 NL costruiti da Vossen con misure da 21” all’avantreno e da 22” al retrotreno, disponibili in 72 colori differenti e in grado di ospitare pneumatici ad alte prestazioni nelle misure 255/30 ZR21 e 335/25 ZR22. Il bodykit N-Largo, in aggiunta, garantisce anche un’altezza da terra più bassa di 35 mm grazie a specifiche sospensioni sportive, che a richiesta possono essere equipaggiate con un sistema di sollevamento idraulico in grado di alzare la scocca di 40 mm quando si devono affrontare rampe, dossi o rallentatori.

Per quanto riguarda il motore, invece, Novitec ha ulteriormente affinato le capacità velocistiche del V8 biturbo da 3.9 Litri della F8 Spider originale aggiungendo 98 cavalli e 133 Nm di coppia alle specifiche iniziali (720 CV e 770 Nm), che alzano l’asticella a 818 CV e 903 Nm complessivi. Questo è stato possibile grazie alla centralina Novitec N-Tronic dedicata e a un nuovo impianto di scarico, che a richiesta può essere rivestito in Inconel. Le prestazioni? Ora la “Rossa” del tuner tedesco stacca lo 0-100 in soli 2,6 secondi e lo 0-200 in 7,7”, mentre la velocità massima raggiunge quota 340 km/h: niente male, vero?