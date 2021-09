Fiat 500: il modello storico della Lego è disponibile anche in “Baby Blue”

Il kit Creator Expert della Lego che ha proposto l'anno scorso la mitica Fiat 500 è ora disponibile, solo in Inghilterra, anche in un'elegante colorazione azzurra

Vi ricordate il kit Creator Expert della Fiat 500 presentato l’anno scorso da Lego, quello colorato di giallo? Ecco, oggi lo stesso kit è disponibile anche nell’esclusiva colorazione “Baby Blue”, un azzurrino tenue che dona ulteriore fascino a una vettura entrata nella storia dell’automobilismo italiano. La base di partenza utilizzata è sempre la 500F Legend di fine anni ’60, che in versione modellino ha dimensioni 24 cm in lunghezza per 11 cm sia in larghezza che in altezza.

Composta di 960 mattoncini, potrà essere esposta nella vostra collezione assieme a un cavalletto con tavolozza colori e a un dipinto del “cinquino” davanti al Colosseo, entrambi presenti all’interno della confezione. Quest’ultima sarà commercializzata per il momento solo in Inghilterra, ma può essere acquistata anche dall’Italia attraverso il sito ufficiale Lego oppure il rivenditore Zavvi.com: la 500 Baby Blue è attualmente in pre-ordine (con consegne dal 30 novembre) al prezzo di 74,99 sterline – pari a circa 87 Euro.