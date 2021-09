Fiat 500 RED: il “Cinquino” si tinge di rosso contro virus e pandemie

Grazie alla collaborazione con l'associazione umanitaria RED di Bono Vox, la casa del Lingotto ha presentato la gamma 500 in un'inedita colorazione rossa

In occasione della presentazione ufficiale di Casa 500 e de La Pista 500, museo e giardino pensile dedicati al “Cinquino” voluti per modernizzare gli spazi e le strutture del Lingotto, il marchio Fiat ha presentato una nuova versione della 500 creata in collaborazione con l’associazione umanitaria di Bono Vox, impegnata da 15 anni nella lotta contro l’AIDS e ora alle prese anche con l’ancora attuale pandemia da Coronavirus.

Il suo nome è Fiat 500 RED e rappresenta a tutti gli effetti un allestimento speciale che andrà a toccare tutti i modelli della famiglia del “Cinquino”: Nuova 500 elettrica, la 500 “standard”, la 500X e la 500L. Le sue caratteristiche più importanti? Innanzitutto il colore della carrozzeria che, nello specifico, viene denominato Red by (RED) e si ritrova anche sui loghi all’anteriore e sul portellone posteriore, sulle calotte degli specchietti retrovisori e nell’abitacolo.

Qui il rosso domina la parte centrale della plancia, nonchè il sedile del guidatore e, sulla 500 elettrica, il pedale dell’acceleratore in alluminio anodizzato. Per quanto riguarda i rivestimenti, invece, la scelta del marchio Fiat è andata verso il tessuto Seaqual, realizzato con un filato particolare ottenuto dalla plastica recuperata dagli oceani. Ogni modello della gamma 500 RED, inoltre, avrà il suo stile unico: il “Cinquino” standard, infatti, si baserà sulle specifiche della versione Dolcevita, mentre la 500X utilizzerà la base di partenza della Cross e condividerà con la 500L la gamma colori Rosso Passione, Grigio Moda, Bianco Gelato e Nero Cinema.

Lato motorizzazioni, la gamma della Fiat 500 RED distinguerà a sua volta le proposte a seconda del modello preso in considerazione: il “Cinquino” standard, su carrozzeria hatchback o cabriolet, sarà equipaggiato con il propulsore 1.0 mild-hybrid da 70 cavalli, mentre la 500 elettrica vanterà una powertrain a batterie da 95 o 118 cavalli capace di assicurare un’autonomia massima di 190 o 320 km (calcolata nel ciclo di utilizzo WLTP). Ancora più ampio il listino per la 500X, che potrà contare sui benzina Firefly 1.0 da 120 CV o 1.3 da 150 CV e sui diesel Multijet 1.3 da 95 CV e 130 CV, mentre la 500L proporrà l’1.4 benzina oppure l’1.3 a gasolio, entrambi da 95 cavalli.