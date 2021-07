Fiat 500X Dolce Vita Launch Edition: la “scoperta” diventa elegante

Il "cinquino" in versione crossover si propone nel configuratore in una seconda serie limitata con carrozzeria Bianco Gelato e tettuccio a contrasto blu derivato dall'allestimento Yachting Club Capri

Dopo la bellissima versione Yachting Club Capri, il crossover Fiat 500X propone in gamma una nuova serie speciale a tiratura limitata che andrà ad affiancare tutti gli altri allestimenti presenti a listino. Si chiama “Dolce Vita Launch Edition” e anche se al momento non sappiamo in quante unità verrà prodotta, è possibile sceglierla nell’apposito configuratore online che potete trovare seguendo questo indirizzo web.

Cosa la rende così speciale? Mentre la Yachting si ispirava alla bellezza dell’ambiente marino di Capri, la 500X Dolce Vita potrà contare su una carrozzeria in Bianco Gelato con finiture argentate sulle fiancate e tettuccio blu a contrasto, un colore ripreso anche sugli esclusivi cerchi in lega da 18 pollici. Gli interni? La plancia è in tinta con la carrozzeria proprio come i sedili soft-touch, che possono contare su delle speciali cuciture blu simili a quelle viste sulla Club Capri.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, in gamma si potrà scegliere tra i due benzina Firefly 1.0 e 1.3 Litri rispettivamente da 120 e 150 cavalli e tra le due unità a gasolio 1.3 Litri da 95 e 130 CV, tutti a trazione anteriore con cambio manuale (tranne il propulsore più potente a benzina). Il prezzo? In partenza da 31.100 Euro.