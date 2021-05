Fiat 500 Sport Hybrid nel nuovo video di Ermal Meta

Una Fiat 500 Sport Hybrid è stata utilizzata nel video di "Uno", ultimo singolo del cantante Ermal Meta. Nella clip compare anche la giocatrice del Napoli femminile, Eleonora Goldoni

Musica e motori, un binomio da sempre vincete. Ma se una volta vetture super potenti erano protagoniste dei video delle grandi rock band, ora capita di vedere delle city car nei clip di artisti pop stranieri e nazionali. Un esempio? Ermal Meta che nell’ultimo suo video guida una Fiat 500 Sport Hybrid.

Ermal Meta alla guida di una Fiat 500 Sport Hybrid

Nei giorni scorsi è uscito il nuovo videoclip Ermal Meta dal titolo Uno. All’interno del filmato, il cantautore guida una Fiat 500 Sport Hybrid. Diretto dal regista Tiziano Russo per la Casa di Produzione Kappa Kom, il video è un viaggio di parole e musica che mette in risalto il tema dell’inclusione e della gioia di vivere, attraverso un momento che ha segnatola quotidianità di tutti noi, una semplice partitella di calcio che diventa metafora della vita e dei suoi valori come il rispetto e l’amicizia.

Nelle varie scene, a un certo muto, Meta scende dalla 500 Sport Hybrid per raggiungere un gruppo di ragazzi e ragazze per dare vita ad uno spettacolo colorato, vivo, corale, come può essere solo un incontro fatto di gioia, sotto un unico cielo: “visti da su siamo tutti uguali”. Tra gli ospiti del video c’è anche la giocatrice del Napoli femminile, Eleonora Goldoni. Con questa comparsata, Fiat dimostra ancora una volta di voler supportare iniziative e progetti che promuovono i principi di democrazia e inclusione, valori universali condivisi dal brand con i mondi della musica e dello sport, ma anche di rendere accessibile a tutti le tecnologie più sofisticate.