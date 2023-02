Fiat 500 Spiaggina di Garage Italia Customs

La Fiat 500 è una delle vetture più iconiche mai prodotte in Italia: il modello originale, nome in codice Fiat 312, deriva dalla Topolino del 1936, fortemente voluta da Mussolini come autovettura economica pronta a motorizzare le famiglie italiane. La prima generazione, però, era sostanzialmente diversa perché equipaggiata di trazione posteriore e da un propulsore […]

La Fiat 500 è una delle vetture più iconiche mai prodotte in Italia: il modello originale, nome in codice Fiat 312, deriva dalla Topolino del 1936, fortemente voluta da Mussolini come autovettura economica pronta a motorizzare le famiglie italiane. La prima generazione, però, era sostanzialmente diversa perché equipaggiata di trazione posteriore e da un propulsore a quattro cilindri in grado di spingere la piccola quattro posti ad oltre 80 km/h. Nel 1949, invece, debutta la 500C, con carrozzeria più moderna e fari aerodinamicamente incassati nei parafanghi.

La più importante, però, è la Nuova 500 del 1957, rimasta in produzione fino al 1975 e caratterizzata da motore con trazione posteriore e quattro posti disponibili in meno di tre metri di lunghezza. In tempi recenti, la Fiat 500 è tornata nei listini a partire dal 2007, grazie a un design che trae ispirazione proprio dal modello del 1957. Lunga solo 3,54 metri, la Fiat 500 originale era una vettura compatta, essenziale ma anche estremamente raffinata sotto il punto di vista dei rivestimenti nell’abitacolo, di chiaro sapore vintage. Era considerata “l’auto del popolo”, anche se nel corso del tempo sono state prodotte diverse serie speciali anche a connotazione sportiva grazie alla collaborazione con il marchio Abarth.

Il ritorno del 2007 è poi seguito dal restyling del 2015, mentre negli ultimi anni la gamma si è arricchita della versione elettrica 500e – ulteriormente declinata anche nel modello 3+1 con porte posteriori che si aprono controvento. Le motorizzazioni spaziano dai classici propulsori benzina e diesel alle powertrain ibride mild-hybrid, mentre gli equipaggiamenti prevedono alternative sportive (allestimento Sport e RED) ad altre più eleganti e raffinate (allestimento Dolcevita).

Fiat 500 Spiaggina Garage Italia

Tra le alternative proposte da Garage Italia Marketplace, la più interessante è sicuramente la Fiat 500 Spiaggina, versione speciale completamente restaurata del modello originale e ora provvista di powertrain 100% elettrica. Non solo, anche la conformazione della carrozzeria è stata cambiata dal momento che sono stati tolti tetto e vano porte, conservando allo stesso tempo la rigidità torsionale con una specifica cellula di sicurezza.

Le protezioni esterne sono modellate a mano, così come i paraurti e i rivestimenti dei sedili, costruiti intrecciando una corda naturale selezionata da Baolab Studio che offre un’alta resistenza ad usura ed agenti esterni, in sostituzione del tradizionale midollino. I nuovi gruppi ottici a LED (su forme del modello originali) garantiscono una migliore illuminazione, mentre il nuovo cruscotto digitale con schermo da 5’’ e interfaccia grafica personalizzata Garage Italia Customs dona un tocco di modernità a una vettura classica senza tempo.