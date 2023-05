Fiat 500X Hybrid Dolcevita RED, test drive e impressioni di guida

La vedi così piccola, quando passa, specialmente se sei alla guida di un SUV, che non ci fai nemmeno caso. Eppure la Fiat 500X è una “gran” macchina nella sua categoria. Ce ne siamo accorti dopo non molto tempo, durante il peregrinare sulle strade del Nord e Centro Italia, per mettere a punto il nostro […]

La vedi così piccola, quando passa, specialmente se sei alla guida di un SUV, che non ci fai nemmeno caso. Eppure la Fiat 500X è una “gran” macchina nella sua categoria. Ce ne siamo accorti dopo non molto tempo, durante il peregrinare sulle strade del Nord e Centro Italia, per mettere a punto il nostro test drive, durato oltre due settimane e ben 2.280 km.

In prova abbiamo avuto il modello più chic della serie, il Dolcevita targato RED, che ci ha letteralmente soddisfatto, con i complimenti dei passanti, quando ci hanno visto scendere dalla vettura. Di un colore rosso davvero piacevole, la nostra “X” (quella famosa per lo spot del Viagra, ricordate?) ci ha fatto sentire importanti, non solo visivamente, ma anche a livello motorio, dato uno sprint che non ci si aspetta proprio, se non dopo averla messa a suo agio sulla strada. Avevamo a disposizione il MY 2022 con un motorizzazione ibrida da 1.469cc e 96 kW (pari a 130cv), quindi una cavalleria discreta fatta galoppare tramite un cambio DSC automatico a doppia frizione con 7 marce, ben rapportate, che mettono a disposizione del guidatore un’ottima piacevolezza di guida.

Con essa siamo andati a zonzo per rotabili di ogni tipo, anche sterrati di campagna con notevoli buche, senza poter farle un appunto in fatto di dinamicità legata al comfort. Tutto progettato a puntino su una vettura che non ha certo desideri di supremazia, ma nel suo segmento è davvero da record. Ed è diventata ancora più rossa dall’emozione quando ha incontrato sulla sua strada la bellezza e l’armonia di Caterina, con la quale si è fatta ritrarre in tutti i modi a un passo dal mare Adriatico, a Marina Nova.

Ma concentriamoci nuovamente su questa vettura della FIAT, che è stata recentemente incoronata come “Best Brand” dai lettori della principale rivista automobilistica tedesca nel sondaggio “The best Brands in all classes 2022/2023”. Dopo i numerosi premi ricevuti in passato era proprio questo che mancava, dal momento che la Nuova 500 elettrica, la 500 Hybrid e la Panda Hybrid costituiscono una famiglia di prodotti ideali per la mobilità urbana sostenibile.

La 500X ha dalla sua parte non solo la compattezza giusta per circolare in città e fuori porta, ma anche la qualifica di “best in class” nella tecnologia elettrica a 48 Volt, semplice da utilizzare e a un costo accessibile. Il nuovo motore non è solo sostenibile per l’ambiente, ma rappresenta anche lo stato dell’arte di una tecnologia semplice e incentrata sull’uomo, all’insegna del “Tech it easy”, di un progresso che non ha bisogno di complicati libretti di istruzione per essere utilizzato in tutte le sue potenzialità.

Il segreto delle prestazioni sta nella sinergia tra il motore di nuova generazione FireFly, un turbo benzina a 4 cilindri da 1.5 litri, in grado di erogare fino a 130 CV con una coppia di 240Nm, e l’e-Motor da 48 Volt e 15 KW, alloggiato nel nuovo cambio automatico a doppia frizione a 7 velocità.

Grazie alla tecnologia ibrida avanzata, il lavoro del FireFly viene integrato dal supporto di un motore elettrico BSG che permette un avvio silenzioso e 100% elettrico, e dall’e-Motor che migliora l’efficienza e la dinamica del veicolo, permettendo anche di viaggiare a motore termico spento. Insomma, un’extra-boost da godere durante ogni viaggio. Ed è proprio ciò che abbiamo sperimentato e che, senza alcun interesse, vi invitiamo a provare, perché solo così uno si rende conto di quello che ha in mano ed è in grado di giudicare.

Pure i consumi sono buoni, dal momento che abbiamo registrato un consumo globale di 5,7 litri per 100km, usandola normalmente e tirandola di tanto in tanto, quando necessario.

Infine la sicurezza, basilare in ogni veicolo. La 500X Hybrid possiede una completa dotazione di ADAS, che portano l’asticella della sicurezza a un livello decisamente alto, riguardo alla facilità di guida e alla prevenzione di potenziali pericoli.

Concludendo, la 500X Hybrid Dolcevita è un prodotto completamente italiano, sia per lo stile sia per la realizzazione. Viene infatti costruito in una delle regioni più belle d’Italia, la Basilicata, e più precisamente nello stabilimento Stellantis di Melfi.