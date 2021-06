Fiat e FIGC a sostegno dell’Italia per gli Europei 2020 di calcio

Fiat scende in campo al fianco dell'Italia come Auto Ufficiale della Nazionale per UEFA EURO 2020: le protagoniste sono la 500 Elettrica e la Panda mild-hybrid

Come tante altre competizioni sportive, anche gli Europei di Calcio sono stati vittima l’anno scorso di un rinvio a causa della pandemia da Coronavirus… ma a dodici mesi di distanza è giunto il momento di alzare la testa e tornare in campo, più forti di prima! Questo è il segnale lanciato dalla FIGC, quella Federazione Italiana Giuoco Calcio che da oggi, venerdì 11 giugno, schiererà la nostra Nazionale in UEFA EURO 2020 con al fianco un partner… molto speciale.

Sarà Fiat a supportare l’azione di gioco degli Azzurri e lo farà attraverso le nuovissime 500 Elettrica e Panda Mild-Hybrid, diventate auto ufficiali di questa collaborazione e protagoniste dello spot “Uniti dalla stessa passione” lanciato per l’occasione con il brano “Uno” di Ermal Meta come colonna sonora. Il cinquino elettrificato, inoltre, seguirà le attività della nostra squadra rimanendo in esposizione presso la location di Casa Azzurri, caratterizzata da oltre 5.000 metri quadrati di spazio al chiuso vicino allo Stadio Olimpico.

“La Nazionale di Calcio è il simbolo dei valori sportivi e umani e raccoglie intorno a sé milioni di appassionati, portando nel mondo l’immagine positiva del nostro Paese, proprio come fa il marchio Fiat – ha commentato Olivier Francois, CEO di Fiat – Questo storico sodalizio esprime valori comuni capaci di spingere il Brand e la Federazione verso le sfide del futuro“.

Queste, invece, le parole di Gabriele Gravina, Presidente della FIGC: “Tradizione e innovazione sono nel DNA di FIAT e della Federazione Italiana Giuoco Calcio e sono anche i punti di forza di questa Nazionale che è già diventata simbolo di ripartenza per tutto il Paese. L’esuberanza e la voglia di stupire degli Azzurri di Mancini si legano alla perfezione col messaggio inviato con questa nuova campagna“.