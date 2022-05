Fiat Panda e Tipo Garmin Edition: le versioni speciali che regalano un orologio GPS

Il marchio Fiat ha creato una speciale edizione limitata di Panda e Tipo (anche Hybrid), che offrirà compreso nel prezzo un orologio Garmin Venu Sq con GPS integrato

Gli Ecoincentivi auto 2022 sono appena partiti e se state valutando di cambiare la vostra vettura con una nuova, magari ibrida, che combini un assetto tipicamente da off-road con una grande versatilità di utilizzo nel quotidiano… allora vi consigliamo di valutare l’offerta che è stata appena ufficializzata dal marchio Fiat. La mitica Panda e la berlina Tipo, infatti, sono proposte entrambe nella versione speciale “Garmin Edition”, che comprende nel prezzo d’acquisto un orologio GPS prodotto dall’azienda americana con sede in Kansas.

L’idea alla base di questa serie limitata è promuovere l’attività all’aria aperta e lo spirito di avventura soprattutto tra i clienti più giovani, attraverso gli slogan “Jump inside to get out” e “Warmed up for the outdoor“. Entrando un po’ più nei dettagli, la nuova Fiat Panda Garmin Edition prevede una dotazione ereditata dall’allestimento Cross, che include i fendinebbia e le luci diurne a LED, i cerchi da 15” in nero opaco, il doppio gancio traino anteriore (sullo scudo paracolpi) e posteriore, le barre sul tettuccio e, nell’abitacolo, i rivestimenti in tessuto nero con cuciture arancioni.

Passando alla Fiat Tipo Garmin Edition, l’allestimento Cross ereditato a sua volta è impreziosito dai dettagli in grigio opaco sulle calotte degli specchietti retrovisori, sulle protezioni specifiche dei paraurti, sulle cornici dei fendinebbia e sulle minigonne, in aggiunta ai cerchi in lega da 17”, allo specifico badge “Garmin” sul montante centrale e alla tinta della carrozzeria denominata Foresta Verde.

Per quanto riguarda la dotazione tecnologica, entrambe le vetture offrono il Digital Cockpit da 7” e l’infotainment UConnect 5 con schermo touchscreen da 10,25”, provvisto di compatibilità Apple CarPlay e Android Auto, climatizzatore automatico e radio DAB. Il pacchetto ADAS, inoltre, comprende di serie il cruise control con riconoscimento della segnaletica stradale, l’Attention Assist, l’Intelligent Speed Assist e il Lane Control.

Lato motorizzazioni, la nuova Fiat Panda Garmin Edition sarà disponibile con il solo propulsore 1.0 GSE da 70 cavalli con tecnologia mild-hybrid a 12V, mentre la Tipo (sia in carrozzeria berlina che station-wagon) potrà essere scelta nella doppia variante con 1.6 diesel da 130 CV e con 1.5 benzina da 150 CV provvisto di ibridazione “leggera”.

Uno sguardo al listino? Sia la Fiat Panda che la Tipo “Garmin Edition” possono essere già pre-ordinate nei concessionari con prezzi in partenza rispettivamente da 18.250 Euro e da 27.450 Euro, che in quest’ultimo caso possono salire a 29.450 Euro se si opta per la motorizzazione Hybrid della Tipo. Compreso nel costo d’acquisto, come anticipato all’inizio, lo smartwatch Garmin Venu Sq con GPS integrato, ideale compagno di viaggio per coloro che cercano uno strumento che sappia monitorare ogni movimento durante le attività all’aria aperta.