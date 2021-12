Fiat Pulse Abarth, già finito lo sviluppo

I costi di sviluppo e il possibile prezzo sono due dei fattori che hanno portato allo stop anzitempo del progetto Pulse Abarth in Brasile

Doveva essere un modello di svolta e invece rischia di passare alla storia come un tentativo mancato: stiamo parlando del progetto Pulse Abarth che, secondo quanto riferito da fonti brasiliane, sarebbe già arrivato al capolinea.

Pulse Abarth è già ai box

Abarth sembrava credere fortemente nello sviluppo di una versione sportiva del SUV compatto di Fiat e i molti rendering circolati in rete avevano fatto pensare a un’uscita in tempi relativamente brevi, ma le cose sono andate in maniera decisamente diversa. Dal Brasile, infatti, rimbalza la notizia che lo sviluppo della Pulse Abarth sia stato temporaneamente interrotto per delle incertezze sulla bontà del progetto da parte di alcuni dirigenti del gruppo Stellantis. Nella stanza dei bottoni della divisione sudamericana, in sostanza, ci sarebbe qualcuno che non ritiene così importante per i piani di sviluppo avere un SUV compatto e performante, ma non è tutto.

A gravare sul destino di Pulse Abarth si cono anche i costi che questo tipo di progetto può comportare e il fatto che il prezzo di vendita (superiore ai 20mila euro) lo metterebbe in stretta concorrenza con altri veicoli del Gruppo attualmente presenti sul mercato brasiliano, come Jeep Renegade o di prossima uscita, come il Fiat Fastback, il SUV Coupé che arriverà nel 2022. Pulse Abarth, quindi, resta ai box, almeno per ora. Chissà che in futuro il suo nome possa tornare in auge, magari sospinto dal successo ottenuto dalla “sorella” marchiata Fiat.