Ford E-Transit: prova su strada del furgone elettrico per professionisti

La versione elettrica del Ford Transit può contare su una powertrain da 269 cavalli con batteria ad alta capacità, che assicura fino a 350 km di autonomia nelle condizioni climatiche più favorevoli

Ford compie un altro passo verso la completa elettrificazione della sua gamma e lo fa con l’E-Transit, versione 100% elettrica dello storico veicolo da trasporto in produzione dal 1953. Un progetto che lo vede accreditato di una powertrain a doppia potenza, da 135 o 198 kW, con coppia pari a 430 Nm immediatamente disponibile, l’ideale per la consegna di merci nel più breve tempo possibile. Noi di infomotori.com abbiamo avuto l’opportunità di saggiare le sue potenzialità su strada grazie alla disponibilità della Concessionaria Bisson (fra le migliori d’Italia sia per le vetture sia per i Ford PRO) e alla necessità di traslocare i mobili della nostra redazione: ecco il nostro verdetto.

FORD E-TRANSIT: LAVORATORE INSTANCABILE

Partendo dall’estetica, il nuovo Ford E-Transit si differenzia dai “fratelli” a motore endotermico sostanzialmente per alcuni dettagli in blu elettrico sull griglia anteriore e sul badge del modello posizionato sul portellone posteriore, mentre lateralmente il bocchettone del carburante è sostituito dalla presa di ricarica. Ciò che cambia, invece, è la sua scheda tecnica che conferma due versioni (Chassis e Van), tre tipologie di cabina corrispondenti a tre diverse lunghezze (furgone, furgone double cab e chassis) e tre altezze complessive del vano di carico.

Le configurazioni disponibili sono addirittura 25 per ben adattarsi alle varie esigenze del singolo professionista, che può contare su un volume di carico fino a 15,1 metri cubi e una portata massima oltre il valore delle 2 tonnellate nel caso del modello Chassis (quello Van si ferma a 1.758 kg). Tutto ciò è sostenuto da una piattaforma che è andata incontro a una riprogettazione della trasmissione e delle sospensioni posteriori che assicurano una miglior precisione durante le sterzate e, quindi, un‘incrementata manovrabilità con qualsiasi tipologia di carico presente a bordo.

FORD E-TRANSIT: POTENZA, AUTONOMIA E RICARICA

Il piatto forte del nuovo Ford E-Transit, però, è la sua powertrain 100% elettrica: la Casa dell’Ovale Blu ha differenziato l’offerta nelle due versioni da 184 oppure 269 cavalli con coppia massima ad erogazione istantanea di 430 Nm, entrambe abbinate a un pacco batterie da 68 kWh che, nel ciclo di utilizzo WLTP, ha assicurato fino a 350 km di autonomia massima. Un valore decisamente apprezzabile, visto che il mondo del trasporto leggero, in media, percorre fino a 160 km durante una singola giornata di lavoro.

La ricarica avviene in corrente alternata con caricatore di bordo da 11,3 kW (tempo di attesa di 8 ore) oppure in corrente continua attraverso il collegamento con le colonnine ultra-veloci fino a 115 kW, in grado di ripristinare l’energia del veicolo dal 15 all’80% in circa mezz’ora. Durante la marcia, inoltre, è possibile modificare la modalità di guida tra le quattro disponibili (Normal, Eco, Slippery e Low) attraverso il nuovo infotainment Sync 4.0 su schermo touch da 12” con sistema di gestione Ford PRO, il quale permette inoltre di ridurre ulteriormente il consumo di energia con la Eco Mode e di pre-riscaldare l’abitacolo durante i mesi invernali con la funzione Pre-Conditioning. Il nuovo Ford E-Transit è proposto con un listino in partenza da da 47.000 Euro per la versione Chassis e da 48.500 Euro per la Van.

FORD E-TRANSIT: IMPRESSIONI DI GUIDA

Non proviamo spesso veicoli professionali anche se abbiamo avuto il piacere di testare i principali trovandoli sempre più vicini alle automobili per comfort, dotazioni e piacere di guida con una posizione di guida alta che neppure i grandi SUV possono offrire. L’abitacolo insomma non ha nulla da invidiare a quello delle nostre vetture e anzi quello del Ford E-Transit è davvero bello!

Visibilità eccellente e anche se le fiancate non sono finestrate gli specchietti retrovisori generosi e la retrocamera consentono di muoversi e parcheggiarlo ovunque ci siano i centimetri necessari. Lo sterzo come sempre è incredibile su questi veicoli, mentre il cambio è di derivazione automobilistica con il vantaggio che sui veicoli elettrici si può semplicemente selezionare fra DRIVE (avanti) REAR (retromarcia) e Parking. Zero stress quindi!

La sorpresa più bella è la guida elettrica che trasforma un veicolo fiacco come un furgone in un mezzo scattante con una coppia immediata che stupisce e fa sorridere il guidatore. Non avendo appunto una super esperienza dei Professionali ci siamo fatti aiutare da due autisti che hanno entrambi espresso stupore e meraviglia per come

si comporta e viaggia l’E-Transit che vanta la giusta autonomia per un lavoro di consegne urbane col vantaggio che la sera si ricovera nei garage dove si ricarica coi wallbox potendo ripartire subito la mattina col pieno e senza aver l’assillo dei tagliandi che sono molto meno numerosi e frequenti.

Anche per caricare e scarica, il Ford E-Transit si è rivelato un veicolo vincente con una capacità di carico impressionante e che non ci aspettavamo. Bella anche l’illuminazione a led del vano carico (con porta scorrevole laterale) che consente di lavorare tranquillamente al buio come se fosse giorno!

Giudizio quindi più che positivo e non ci meravigliamo quindi dell’ottima accoglienza riservata dal mercato da questo Transit eletrico che vanta consumi interessanti e col recupero energia in frenata non disperde quasi nulla di quanto caricato alla colonnina.

Un grazie quindi alla Concessionaria Bisson per la cortesia e disponibilità, ricordando che fa parte dei Top Dealers Italia e conta ben 8 sedi in Veneto: 2 a Padova, 2 a Vicenza più 3 in provincia (Arzignano, Thiene-Schio e Bassano del Grappa), una a Chioggia (VE) e la ottava a Rovigo.