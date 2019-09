Ford Explorer Plug-In-Hybrid, arriva il SUV a 7 posti

Ford Explorer Plug-In-Hybrid è il SUV full size da oltre 5 metri spinto da un motore V6 turbo Ecoboost di 3.0 litri da 350 cavalli abbinato a un motore elettrico da 73,4 kW

La nuova generazione di Ford Explorer sbarca in Europa forte di un potente propulsore ibrido in grado di coniugare basso impatto ambientale, ridotti consumi di carburante e prestazioni brillanti. La nuova generazione di Explorer è davvero imponente: tocca i 505 cm di lunghezza per ben due metri di larghezza, misure che collocano l’ultima creatura dell’ovale blu tra i SUV full size. Grazie alla notevole estensione del passo, questa vettura è in grado di ospitare comodamente sette adulti disposti su tre file.

La capacità di carico massima è degna di un piccolo furgone: ben 2274 litri abbattendo tutti i sedili. Le finiture sono di ottimo livello, così come le dotazioni tecnologiche volte ad aumentare tanto il comfort quanto la sicurezza. Spostiamo ora l’attenzione sul sistema propulsivo: sotto al cofano troviamo un V6 turbo Ecoboost di 3.0 litri in grado di erogare 350 cavalli, abbinato ad un propulsore elettrico da 73,4 kW posizionato tra il motore termico ed il cambio automatico a 10 rapporti. La potenza complessiva è di 450 cavalli. Il pacco batterie da 13,1 kW trova posto sotto i sedili posteriori, preservando così la capacità di carico.

Tramite una comune presa di corrente, la ricarica completa richiede appena 4,5 ore. Con un consumo dichiarato di appena 3,4 litri per 100 km, Explorer Plug-In Hybrid si rivela particolarmente sobrio considerando le imponenti dimensioni esterne ed il considerevole peso complessivo. Il sofisticato schema di trazione integrale Intelligent All-Wheel Drive munito di Terrain Management (settabile su ben sette posizioni) consente alla Explorer di affrontare serenamente terreni impervi e fondi resi viscidi da fango e neve.