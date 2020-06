Ford Focus EcoBoost Hybrid 2020: presto in arrivo la versione MHEV

Dopo la Fiesta, ora anche la Ford Focus ottiene la tecnologia EcoBoost Hybrid, caratterizzata dal propulsore MHEV 1.0 Litri da 155 cavalli e starter/generator BISG

Poco tempo fa vi avevamo presentato la prossima versione della Ford Fiesta dotata di tecnologia mild-hybrid, un’innovazione che presto verrà mutuata anche su un’altra vettura della Casa dell’Ovale Blu. Stiamo parlando della Ford Focus, oggi svelata ufficialmente nella variante EcoBoost Hybrid e presto ordinabile in tutti i concessionari ufficiali. Dotata di un propulsore 1.0 Litri in grado di erogare 155 cavalli associato allo starter/generator BISG, permetterà un significativo miglioramento dei consumi di carburante e una forte limitazione della produzione di inquinanti nell’aria.

FORD FOCUS ECOBOOST HYBRID 2020: EFFICIENZA E PRESTAZIONI

Come già accennato, la nuova Ford Focus EcoBoost Hybrid 2020 porterà in dote la tecnologia ibrida MHEV, caratterizzata da un motore benzina 1.0 EcoBoost da 125 o 155 cavalli provvisto di sistema BISG per il recupero e lo stoccaggio dell’energia durante le decelerazioni e di un pacco batteria agli ioni di litio da 48V. Lo starter/generator, inoltre, funzionerà da motore supplementare, utilizzando l’energia accumulata per fornire assistenza all’unità endotermica durante le varie fasi della guida.

La tecnologia EcoBoost Mild-Hybrid, inoltre, permetterà il continuo monitoraggio del veicolo al fine di determinare con quale intensità e in quale momento ricaricare la batteria e utilizzare l’energia presente a bordo. Ciò avverrà in due modalità: la prima funziona per sostituzione della coppia, in cui sarà il BISG a farsi carico delle prestazioni della vettura con un +24 Nm di coppia aggiuntiva e un consistente miglioramento dell’efficienza del carburante, contribuendo al raggiungimento di 9,3 g/km di emissioni di CO2 e 4.1 L/100 km nel ciclo di utilizzo NEDC (115 g/km e 5.1 L/100 km in WLTP).

La seconda modalità, invece, è ad integrazione della coppia, che utilizza la funzionalità del motore elettrico come starter/generatore per aumentare la coppia utilizzabile fino a 20 Nm in più, soprattutto nei giri di rotazione più bassi. In aggiunta, il BISG funzionerà in sincronia con il sistema Start&Stop e con la tecnologia di disattivazione dei cilindri, che consente di disinnestare o re-innestare un cilindro al fine di migliorare il consumo di carburante.

FORD FOCUS ECOBOOST HYBRID 2020: TECNOLOGIA INTERCONNESSA

A livello di dotazione, la nuova Ford Focus EcoBoost Hybrid 2020 sarà provvista del massimo livello di tecnologia attualmente disponibile in campo automotive: il suo quadro strumenti, da 12,3”, sarà completamente digitale e fornirà tutte le informazioni utili al guidatore, tra cui quelle del Local Hazard Information. Si tratta di un sistema che avvisa in tempo reale di un possibile pericolo sulla strada, previsto prima che intervengano tutti gli altri sistemi di sicurezza della vettura.

I riferimenti utilizzati da questa tecnologia si basano su ciò che sta accadendo alle auto circostanti e sull’eventuale presenza di animali, pedoni o ciclisti sulla carreggiata: in caso di rilevamento positivo, questo sistema invia al pilota un immediato preavviso, che quindi potrà reagire di conseguenza.

Ma non è tutto: la versione MHEV della Ford Focus sarà provvista di FordPass Connect, che consente ai clienti di controllare da remoto diverse funzioni attraverso il proprio smartphone e l’app dedicata FordPass. Tra queste il Live Traffic, che aiuta i conducenti a pianificare i viaggi in maniera più veloce e meno stressante sulla base della condizione del traffico monitorata in tempo reale, il Door Lock/Unlock, che consente l’accesso remoto alla vettura, il Remote Start, che garantisce l’avviamento a distanza per le versioni con trasmissione automatica a otto rapporti, il Vehicle Locator e il Vehicle Status, per avere sempre sotto controllo i livelli di carburante, dell’olio e del sistema antifurto.