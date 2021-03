Ford Focus MY 2021: la quarta generazione parte da 23.300 Euro

Più muscolosa e sportiva ma anche più tecnologica e pulita, grazie alla presenza in listino delle nuove motorizzazioni EcoBoost Hybrid: ecco il Model Year 2021 della Ford Focus!

Introdotta sul mercato per la prima volta nel lontano 1998, oggi la Ford Focus ha raggiunto la sua quarta generazione e si presenta al pubblico in un Model Year 2021 sportivo, dalle linee muscolose e particolarmente efficiente sotto il lato delle motorizzazioni, disponibili nelle versioni benzina, diesel e con l’inedito EcoBoost a tecnologia mild-hybrid a 48V.

Basata sulla piattaforma C2 della Casa dell’Ovale Blu, la nuova Focus ha dimensioni particolarmente compatte che si fermano su una lunghezza di 4,38 metri, una larghezza di 1,83 e un’altezza di 1,45 metri. Il bagagliaio “a pieno carico” permette una capacità di 375 Litri, mentre abbattendo i sedili posteriori si può raggiungere la vetta di 1.354 Litri. Numeri sicuramente interessanti, proprio come il suo design aggressivo sia nella zona del cofano che in quella del posteriore e delle fiancate, contraddistinte da forti nervature lungo tutta la loro lunghezza.

Anche sotto il punto di vista della tecnologia la nuova Focus non delude, grazie a un rinnovato sistema infotainment provvisto dell’ultima versione del software Sync 3 con display touchscreen da 8” e al digital cockpit da 12,3”, che fornisce tutte le informazioni importanti al pilota allertandolo anche in caso di pericolo imminente tramite il Local Hazard Information.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, invece, la Casa dell’Ovale Blu propone una gamma altamente diversificata che include propulsori a benzina, a gasolio e a tecnologia ibrida. Si spazia dal tranquillo 1.0 EcoBoost da 125 cavalli ai “macina-chilometri” EcoBlue, con alimentazione a diesel e cilindrate di 1.5 Litri (120 CV) e 2.0 Litri (150 CV). Per coloro che hanno le corse nel sangue c’è sempre la versione sportiva ST caratterizzata dal 2.3 Litri turbo-benzina da 280 cavalli e 420 Nm di coppia massima, mentre per chi si preoccupa dell’ambiente sono disponibili le unità EcoBoost Hybrid da 125 e 155 cavalli.

Molto variegati anche gli allestimenti presenti a listino: si parte da quelli di base Active e Business per passare ai più completi Active X e Active V, senza dimenticare le versione ST Line e ST Line X. I prezzi? Partono da poco più di 23mila Euro, ma per un resoconto completo vi invitiamo a consultare lo schemino qua sotto:

FORD FOCUS MY 2021

1.0 EcoBoost 100 CV Business – 23.300 Euro

1.0 EcoBoost 125 CV

Business – 23.850 Euro

Business Co-Pilot Auto – 26.800 Euro

Active – 25.350 Euro

ST Line – 25.350 Euro

1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV

Business – 25.550 Euro

Active – 27.050 Euro

ST Line – 27.050 Euro

1.0 EcoBoost Hybrid 155 CV

Active X – 29.550 Euro

ST Line X – 29.550 Euro

1.5 EcoBlue 95 CV Business – 25.150 Euro

1.5 EcoBlue 120 CV

Business – 26.400 Euro

Business Co-Pilot Auto – 28.900 Euro

Active – 27.900 Euro

Active Co-Pilot Auto – 30.400 Euro

ST Line – 27.900 Euro

ST Line Auto – 30.400 Euro

Active V Co-Pilot – 34.150 Euro

1.5 EcoBoost 150 CV

ST Line – 26.850 Euro

ST Line Auto – 29.350 Euro

Active X Co-Pilot Auto – 30.800 Euro

ST Line X Co-Pilot Auto – 30.800 Euro

Active V Co-Pilot – 32.850 Euro

2.0 EcoBlue 150 CV