Ford Focus ST Edition: assetto regolabile ed EcoBoost da 280 cavalli

La Casa dell’Ovale Blu ha presentato la versione più esclusiva della Focus, che sarà disponibile esclusivamente su alcuni mercati europei selezionati

Non solo allestimenti sportivi… ma anche una vera e propria versione speciale che esalti il suo carattere da “hot-hatch” all’insegna delle prestazioni: da oggi la Ford Focus sarà presente in gamma con un modello dedicato dal nome ST Edition, presentato in questi giorni e pronto a debuttare nei prossimi mesi su alcuni mercati europei selezionati dalla Casa dell’Ovale Blu.

Ciò che la differenzia dalle sue “gemelle”? Sicuramente tutta una serie di miglioramenti volti ad esaltare la sua dinamica di guida, primo tra tutti il nuovo sistema di sospensioni a coilovers regolabili firmato Ford Performance in collaborazione con KW Automotive. Questo set è caratterizzato dagli alloggiamenti degli ammortizzatori in acciaio inossidabile a doppio tubo e da molle, di colore blu, non solo più rigide del 50% rispetto a quelle dell’allestimento ST Line ma anche impostabili su due diversi livelli di altezza da terra: -10 oppure -20 mm, per un miglior controllo della vettura soprattutto nelle curve ad alta velocità.

Le stesse sospensioni, inoltre, propongono 12 setting diversi per la taratura in compressione e 16 per quella in estensione, che ben si adattano a praticamente qualsiasi tipo di manto stradale nonché ai più importanti circuiti di tutto il mondo (Nurburgring compreso). Tra le altre migliorie c’è poi da segnalare la presenza dei nuovi cerchi in lega leggera da 19’’ (che riducono del 10% le masse non sospese) su pneumatici Michelin Pilot Sport 4S, del differenziale a slittamento limitato controllato elettronicamente e di una specifica modalità di guida pensata per l’utilizzo della vettura tra i cordoli.

Per quanto riguarda l’estetica, la nuova Ford Focus ST Edition mette in bella mostra l’esclusiva tinta Azure Blue abbinata alle finiture High Gloss Black presenti sulla griglia anteriore, sulla parte inferiore dei paraurti, sulle calotte degli specchietti retrovisori, sul tettuccio, sullo spoiler e sul diffusore posteriore, a loro volta associate agli specifici badge ST bordati di nero. Nell’abitacolo, invece, spiccano i sedili sportivi marchiati Recaro rivestiti solo parzialmente in pelle con cuciture blu a contrasto, nonché il pulsante di avviamento ST colorato di rosso.

Passando alla motorizzazione, la nuova Ford Focus ST Edition conferma il suo EcoBoost quattro cilindri da 2.3 Litri in grado di erogare 280 cavalli e 420 Nm di coppia massima, scaricati a terra dalla trazione anteriore e in sinergia con un cambio manuale a sei marce. Le prestazioni? La scheda tecnica riporta una velocità massima di 250 km/h e uno scatto 0-100 coperto in soli 5,7 secondi, al termine dei quali entra in gioco il rivisto impianto frenante con dischi da 330 mm all’anteriore e 302 mm al posteriore.

Prezzo e disponibilità? La Focus in versione ST Edition potrà essere acquistata solo in alcuni Paesi europei, dei quali al momento non si conosce la lista definitiva. Ciò che sappiamo è la sua base di partenza per l’acquisto in Regno Unito, vale a dire 35.785 sterline che equivalgono a circa 41.800 Euro.