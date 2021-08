Ford Mustang Coupé e Mach-E in versione speciale Ice White Edition

Le due vetture di punta della Casa dell'Ovale Blu ricevono una speciale vernice bianca facendo il "verso" alla Triple White del 1993

Un’altra “operazione nostalgia”… anche se solo nella colorazione della carrozzeria: il nome Mustang per il marchio Ford è particolarmente importante ed è per questo motivo che la Coupé endotermica e la nuovissima Mach-E elettrica ricevono oggi una tinta unica per entrambe che ricorda la versione speciale Triple White Fox del 1993, per uno stile esclusivo da qualsiasi punto di vista.

Si tratta della prima operazione in assoluto di questo genere, che tra l’altro coinvolge due vetture simili nel nome ma ben diverse per quanto riguarda la motorizzazione installata sotto al cofano. Iniziando dalla Mach-E, la Mustang “a batterie” asseconda la scelta attuata dalla Casa dell’Ovale Blu proponendosi al pubblico con una vernice chiamata Star White Metallic Tri-Coat, che comprende non solo i pannelli principali ma anche tutti i particolari esterni come le calotte degli specchietti, i paraurti e i passaruota con cerchi da 19” in alluminio e tinta Oxford White.

Passando nell’abitacolo, invece, il colore predominante è il Light Space Grey presente su sedili, consolle dell’infotainment, bracciolo centrale e pannelli delle portiere, contrapposto al Bright Silver sulla plancia con badge specifici Oxford White Pony che, in aggiunta, adornano anche la carrozzeria sulla griglia anteriore e tra i gruppi ottici posteriori.

Sempre in bianco Oxford White sarà disponibile anche la Ford Mustang “tradizionale”, resa ancora più esclusiva con i cerchi da 19” specifici e con interni in pelle bicolore in nero e bianco. Entrambe le vetture saranno disponibili come pacchetto estetico per le versioni EcoBoost e GT, i cui ordini saranno aperti in autunno con consegne previste per i primi mesi del 2022.