Ford Mustang Mach-E GT: al via le pre-vendite, prezzi da 76.800 Euro

La Casa dell'Ovale Blu ha aperto gli ordini per la versione più sportiva della nuova Mustang elettrica: con 487 CV e 860 Nm di coppia si ottengono 500 km di autonomia e 3,7 secondi nello 0-100

Anche per la Ford Mustang Mach-E GT è giunto il momento di fare capolino sui mercati europeo e italiano: il primo SUV a batterie della Casa dell’Ovale Blu è ora personalizzabile e ordinabile (a questo indirizzo) per il nostro Paese anche nella sua versione più sportiva, con un prezzo di listino in partenza da 76.800 Euro.

Forte del recente record mondiale stabilito dalla Extended Range “standard” con batteria da 88 kWh che ha ottenuto un’autonomia massima di 800 km (duecento in più di quelli omologati secondo il ciclo di utilizzo WLTP), la prima Mustang elettrificata con allestimento GT mette in mostra tutto il suo potenziale proponendo una powertrain a doppio motore a zero emissioni da 487 cavalli e 860 Nm di coppia, sufficienti per fermare il cronometro dello 0-100 in soli 3,7 secondi.

Dati davvero impressionanti per un SUV, che vengono ulteriormente impreziositi su questa particolare versione da una scheda tecnica che include le sospensioni adattive MagneRide con regolazione in tempo reale degli ammortizzatori a seconda delle asperità dell’asfalto, impianto frenante Brembo ad alte prestazioni e sistema di calibrazione della trazione con propensione per una maggiore coppia sull’assale posteriore.

Non mancano la carrozzeria con colorazioni esclusive Cyber Orange e Grabber Blue, i sedili sportivi Ford Performance, i cerchi in lega da 20” e le pinze dei freni verniciate di rosso, a cui si aggiunge l’inedita modalità di guida “Untamed Plus” utile ad aiutare il pilota a mantenere il giusto equilibrio tra coppia, potenza e trazione da scaricare sull’asfalto. Per quanto riguarda le batterie, la Mach-E GT è dotata di quelle più capienti da 88 kWh che promettono un’autonomia massima di 500 km e che possono essere ricaricate con le colonnine a 150 kW, tramite le quali si recuperano 100 km di percorrenza in soli 10 minuti e si passa dal 10 all’80% di disponibilità energetica nell’arco di tre quarti d’ora.