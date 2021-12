Ford Mustang GT350R: la prima Shelby di Ken Miles è in vendita all’asta!

Già venduta per 3,5 milioni di dollari, il primo prototipo della GT350 sarà in vendita a un prezzo ancora più alto presso la casa d'aste Mecum Auctions

La Mustang Shelby è una di quelle sportive che hanno fatto innamorare intere generazioni di automobilisti: l’abbiamo vista in versione GT500 Eleanor nel celebre film “Fuori in 60 secondi” con Nicolas Cage, ma dobbiamo ricordare che il primo modello in assoluto riportava la sigla GT350 e fu costruito nel lontano 1965. Il primo di una lunghissima serie di successi, partita da un esemplare in particolare venduto nel 2020 alla cifra record di 3,5 milioni di dollari… perchè era la versione prototipo guidata addirittura da Ken Miles!

Con il nome di Shelby GT350R Prototype e numero di telaio 5R002, questa vettura può essere vista come la capostipite di un’intera generazione ed è diventata nel tempo la più rara e ambita dai collezionisti: purtroppo il precedente proprietario ha già deciso di rivenderla e infatti il prossimo 6-16 gennaio 2022 sarà la protagonista dell’asta Kissimmee indetta da Mecum Auctions, dove è possibile visionarla per bene a questo indirizzo.

Con il soprannome di “Flying Mustang“, questa Shelby GT350R è stata la prima a vincere una gara, in seguito alla quale ha partecipato al Campionato SCCA del 1965 conquistandovi altri dieci successi. E’ stata guidata da nomi importantissimi dell’automobilismo tra cui il già citato Ken Miles, Bob Bondurant, Chuck Cantwell, Peter Brock e Jerry Titus, per poi essere acquistata da Bill Clawson di Ford Performance che, all’epoca, sostituì il suo motore con un’unità sperimentale di derivazione GT40.

Dopo qualche altra competizione, il telaio 5R002 finì in abbandono e venne esposto dal 1989 nel museo Shelby di Boulder, in Colorado: il particolare interesse verso la sua storia convinse successivamente la Thoroughbred Restorations di John Brown a restaurarla completamente per riportarla alle sue condizioni originali e renderla protagonista nel 2014 del famoso Concorso d’Eleganza di Amelia Island. Oggi, dopo i capricci del suo ultimo proprietario, è quindi di nuovo in vendita e aspetta solo un nuovo padrone che sappia dargli tanto amore: sarete voi i prossimi a staccare l’assegno?