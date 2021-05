Ford Mustang Mach 1 da 460 cavalli arriva in Italia

La Casa dell'Ovale Blu ha dato il via alle consegne in Europa della sportivissima Mustang Mach 1. Per il mercato italiano saranno destinati solo 57 esemplari

La Mustang è senz’altro una delle auto sportive più ammirate, apprezzate e sognate dagli appassionati: oggi a listino è arrivata anche la Mach E con powertrain elettrificata, che andrà ad affiancare la potentissima Mach 1 da pochi giorni disponibile per il mercato europeo e, quindi, anche italiano. Evoluzione della precedente Mustang GT, la nuova top di gamma della Casa dell’Ovale Blu può contare su un motore più potente e su un’aerodinamica ancora più raffinata, che le permetterà di staccare tempi record sul giro una volta portata tra i cordoli di un circuito.

Il merito? Innanzitutto del V8 5.0 Litri ora capace di erogare la bellezza di 460 cavalli e 529 Nm di coppia massima, scaricati a terra alternativamente dal cambio manuale Tremec a sei marce oppure dal più sofisticato automatico a dieci rapporti. Questo otto cilindri è stato costruito interamente in alluminio e combina l’Open Air Induction System con un collettore di aspirazione con corpi farfallati da 87 mm, a sua volta provvisto di un doppio sistema di iniezione del carburante ad alta e bassa pressione volto ad ottimizzare le prestazioni.

Anche l’impianto di raffreddamento è stato migliorato, con un occhio di riguardo per la guida in pista: a tal proposito sulla Mustang Mach 1 è disponibile uno scambiatore dell’olio supplementare che aumenta del 75% il “cooling” del sistema quando le temperature cominciano a diventare molto elevate. Presente anche il differenziale a slittamento limitato, così come la tecnologia “rev-matching” per la trasmissione che vuole simulare elettronicamente la famosa tecnica “punta-tacco” utilizzata dai piloti durante le competizioni.

Con questa dotazione le performance sono praticamente assicurate: la nuova Ford Mustang Mach 1, infatti, è in grado di raggiungere i 267 km/h di velocità massima (249 km/h con il cambio automatico) e di staccare lo 0-100 in soli 4,8 secondi, ridotti di ben quattro decimi nel caso in cui si scegliesse di equipaggiarla con la trasmissione a dieci rapporti. Le novità, ovviamente, non si fermano qui e proseguono con un affinamento dell’aerodinamica sia all’anteriore (a livello di griglia e splitter) che sulle fiancate e sul posteriore, contraddistinto da diffusore e spoiler specifici.

In questo modo la downforce assicurata è superiore del 22% rispetto alla precedente Mustang GT, dalla quale differisce anche per un sottoscocca più lungo con appendici dedicate che vogliono incanalare il flusso dell’aria verso l’impianto frenante, marchiato Brembo con pinze a sei pistoncini in grado di arrestare il veicolo da 100 km/h in soli 32 metri. Migliorate anche le sospensioni, tarate su misura grazie all’introduzione degli ammortizzatori MagneRide con molle e barre anti-rollio specifiche per un maggior controllo della vettura e una miglior risposta sia in rettilineo che in curva – anche in caso di carichi elevati.

Per quanto riguarda la dotazione, la nuova Ford Mustang Mach 1 propone infine i Drive Modes con modalità Sport e Track, i cerchi in lega da 19” a dieci razze rifiniti in Dark Tarnish a bassa lucentezza su pneumatici Michelin Pilot Sport 4 e colorazione specifica Fighter Jet Grey con Hood Stripes sul cofano e Side Stripes sulle portiere per la carrozzeria – con tanto di logo Mach 1. L’abitacolo, invece, è stato pensato con una combinazione di colori Ebony e dettagli in alluminio tornito Dark Engine, impreziositi dai sedili sportivi in pelle con finiture arancioni a contrasto, badge sul cruscotto, quadro strumenti con un nuovo display, sistema di connettività SYNC 3 con schermo touchscreen, navigatore e servizi FordPass Connect e impianto audio premium B&O a 12 altoparlanti.

In Italia questa bellezza sarà disponibile in serie limitata a soli 57 esemplari, con un prezzo lancio di 64.650 Euro per la versione con cambio manuale. La Mustang Mach 1 con trasmissione automatica a dieci rapporti, invece, avrà un costo di 66.900 Euro.