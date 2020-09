Ford Mustang Mach-E GT: l’elettrica con un’accelerazione da record

Ford Mustang Mach-E GT, grazie al suo motore elettrico a batteria da 465 CV di potenza massima e 830 Nm di coppia massima, è in grado di di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi. Il suo arrivo sul mercato è previsto per il 2021

Ford ha presenta la Mustang Mach-E GT, la vettura a trazione integrale in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi (stabilendo così il nuovo primato di accelerazione per la categoria di appartenenza) grazie ai suoi 465 CV.

Ford Mustang Mach-E GT: elettrico fa rima rima con record

Ford Mustang Mach-E GT è una vettura da record, come testimoniato dal dato fatto registrare a Colonia: la vettura a trazione integrale, infatti, ha staccato un tempo di tutto rispetto in fatto di scatto da 0 a 100 km/h; 3,7 secondi, facendo meglio di qualsiasi altro modello della sua categoria. Mustang Mach-E GT è dotata di un propulsore elettrico a batteria da 465 CV di potenza massima e 830 Nm di coppia massima, trazione integrale, perfetta per gli appassionati che vogliono sfruttare al massimo i vantaggi, in termini di prestazioni, della guida completamente elettrica. Ford ha annunciato che i clienti Mustang Mach-E che effettueranno un ordine entro quest’anno, riceveranno, a partire dal 2021, cinque anni di accesso gratuito alle stazioni FordPass Charging Network, ma non è tutto. Per loro anche un anno di accesso gratuito alla rete di ricarica rapida IONITY, che ha già installato oltre 270 stazioni di ricarica e mira a costruirne 400 in importanti località europee entro la fine di quest’anno.

“Mustang Mach-E GT mostra le prestazioni di un’auto elettrica così come sono veramente, ma queste non acquisiscono valore senza la sicurezza e la tranquillità del loro utilizzo. Le nostre iniziative riguardanti le reti di ricarica consentono ai clienti Mustang Mach-E di godersi l’esperienza di guida elettrica con la consapevolezza e serenità di poter ricaricare rapidamente e facilmente in tutta Europa”, ha dichiarato Stuart Rowley, presidente di Ford Europe.