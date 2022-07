Honda Civic Type R: presentata la nuova generazione, in arrivo per il 2023

La Casa giapponese ha presentato la nuova versione della Civic Type R che quest'anno compie 25 anni: tante le novità, a partire dal motore che è "il più potente di sempre"

“La più esaltante e potente di sempre“: così viene definita la nuova generazione della Honda Civic Type R, presentata ufficialmente negli scorsi giorni e che quest’anno festeggerà il 25° anniversario dalla prima versione uscita dalle linee di produzione nel lontano 1997. Le novità messe sul piatto? Innanzitutto la rinnovata veste estetica che si basa sulla carrozzeria della Civic “berlina”, in questo caso punto di incontro tra sportività ed eleganza ma con un proprio “perchè” grazie alle sospensioni ribassate, ai passaruota più sporgenti (con pneumatici Michelin Pilot Sport 4S da 19”) e a diverse prese d’aria che migliorano i flussi aerodinamici alle alte velocità.

All’anteriore, inoltre, la calandra è stata completamente riprogettata per favorire il raffreddamento del motore, mentre al posteriore spiccano il rinnovato diffusore integrato nel sottoscocca con triplo terminale di scarico e il vistoso alettone in fibra di carbonio (più basso e più largo rispetto alla vecchia generazione) posizionato sopra il lunotto. Passando nell’abitacolo, l’occhio cade subito sui sedili sportivi in pelle scamosciata rossa a seduta ribassata e sulla plancia con Digital Cockpit e infotainment centrale, appositamente sviluppato per questo modello.

Da buona sportiva, la Honda Civic Type R 2022 propone inoltre un selettore delle modalità di guida vicino alla leva del cambio manuale, che spazia dalla Comfort alla Sport fino a quella più estrema denominata +R andando a modificare la risposta del motore, della durezza dello sterzo, delle sospensioni e del sound dell’impianto di scarico a seconda delle esigenze. L’infotainment, in aggiunta, include anche la telemetria Honda LogR che registra il tempo sul giro, le forze gravitazionali e diversi altri parametri quando si scende tra i cordoli di un circuito.

E il motore? Honda per il momento non ha fornito troppe specifiche sull’evoluzione del Type-R 17YM che equipaggia la nuova Civic, limitandosi a sottolineare la presenza di un turbo-compressore più efficiente (sia nel funzionamento che nel numero e forma delle pale che lo compongono), di un radiatore e di un sistema di scarico migliorati e di un cambio manuale a sei rapporti con funzione specifica Rev-Match, che alza i giri motore in scalata per rendere l’auto più pronta e reattiva. La disponibilità sui principali mercati internazionali? Dai primi mesi del 2023.