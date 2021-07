Honda Civic: un esemplare giallo si spaccia per una Lamborghini Aventador

Il preparatore Dream Customs India ha sviluppato un bodykit specifico per la Civic, grazie al quale la berlina giapponese diventa una supercar della Casa del Toro

Sarebbe bello realizzare il sogno di una vita di guidare una supercar firmata Lamborghini, vero? Un’ambizione che per molti rimarrà tale a causa dell’elevato costo di acquisto, ma che per alcuni possessori di Honda Civic potrebbe effettivamente diventare realtà. No, non stiamo scherzando perchè in India il preparatore Dream Customs ha sviluppato un kit estetico specifico per la berlina giapponese, con l’obiettivo di replicare le taglienti linee della splendida Aventador SVJ.

Il risultato? Lo potete ammirare nelle foto presenti in gallery: rispetto ad altre repliche, il lavoro di 25 giorni speso su questa Civic non è assolutamente male perchè a un primo impatto la grande cura per i cerchi, le minigonne, le alette aerodinamiche posizionate davanti ai passaruota e l’ampia presa d’aria dietro le portiere ha dato i suoi frutti. Avvicinandosi, però, si notano delle differenze rispetto alla supersportiva del Toro, soprattutto a livello dei fari anteriori e del parabrezza che risultano molto differenti rispetto a quest’ultima.

Tra le altre modifiche effettuate su questa Civic vale la pena citare anche l’abitacolo personalizzato con schermo touchscreen per la console centrale, volante provvisto di logo Lamborghini e quadro strumenti completamente ridisegnato al fine di assomigliare al massimo alla ben più costosa Aventador SVJ. Per quanto riguarda il motore, invece, tutto è rimasto “originale”: sotto al cofano, infatti, trova posto il normalissimo 1.8 Litri benzina aspirato della Civic di ottava generazione con cambio CVT… che ben si discosta dalla potenza e dal sound del grintoso dodici cilindri a V da 770 cavalli realizzato in quel di Sant’Agata Bolognese. A conti fatti, però, anche questa Civic modificata potrebbe bastare per essere felici, no?