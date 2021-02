Honda HR-V 2021: l’ibrida giapponese è pronta al debutto

I veli sulla prossima generazione della HR-V cadranno tra un paio di settimane e lasceranno spazio a un modello a tecnologia full hybrid caratterizzato dalla sigla e:HEV

Dopo il ritorno sul mercato nel 2015, la Honda HR-V è pronta a fare il proprio salto di qualità verso un futuro più in sintonia con l’ambiente: il crossover giapponese in versione MY2021, infatti, sarà svelato il prossimo 18 febbraio e introdurrà innanzitutto una motorizzazione a tecnologia Full Hybrid che incontrerà i favori del piano di elettrificazione “Electric Vision” della Casa di Tokyo, secondo il quale l’intera gamma europea virerà completamente verso l’elettrico addirittura entro l’anno prossimo.

La HR-V 2021, quindi, rappresenterà in questo senso un tassello fondamentale, per il quale Honda ha recentemente rilasciato due immagini “teaser” che mostrano in anteprima parte degli interni e del sistema infotainment assieme alla coda della vettura. Più in generale, però, possiamo dire che il crossover giapponese andrà incontro a un restyling davvero completo in ogni sua parte, che comprenderà innanzitutto un “facelift” estetico dall’avantreno più robusto e possente con griglia esagonale, cofano piatto in posizione avanzata e gruppi ottici più sottili. Lateralmente, invece, la HR-V proporrà una linea di vettura più longilinea, che terminerà con un retrotreno decisamente sportivo e dalle linee da SUV-Coupé.

Per quanto riguarda l’abitacolo, la nuova HR-V 2021 si aggiornerà in maniera consistente con un cockpit completamente digitale e un inedito sistema di infotainment e navigazione provvisto di schermo touchscreen di ultima generazione e compatibilità con le tecnologie Apple CarPlay e Android Auto. Presente anche la connettività wireless per l’integrazione dello smartphone, con tanto di supporto alla nuova interfaccia 5G. Gli interni, inoltre, saranno più spaziosi grazie all‘aumento del passo di 50mm e proteggeranno pilota e passeggeri tramite le nuove funzioni del pacchetto di aiuti alla guida Honda Sensing.

Lato motorizzazioni, la nuova Honda HR-V 2021 erediterà l’unità Full Hybrid a tecnologia e:HEV della Jazz, contraddistinta da un propulsore benzina da 1.5 Litri e da due motori elettrici che, insieme, forniscono un output di potenza di 109 cavalli. Molto probabilmente il crossover giapponese fornirà un sistema più potente per l’unico modello previsto dal suo listino, ipoteticamente da 184 CV come quello della “sorella” CR-V con cambio automatico e-CVT a variazione continua. Niente alternative a benzina o gasolio quindi, ma per tutti i dettagli del caso vi aggiorneremo quando arriverà il 18 febbraio.