Honda HR-V: in Europa la nuova generazione si chiamerà ZR-V

La prossima generazione di Honda HR-V assumerà un nome diverso sul mercato europeo e potrà contare su dimensioni più grandi e un'abitabilità più confortevole

L’abbiamo sempre conosciuta come Honda HR-V (qui, tra l’altro, la nostra ultima prova su strada del modello e:HEV), ma a quanto pare dovremmo abituarci a chiamarla presto in maniera diversa… almeno in Europa! Grazie all’adozione della nuova piattaforma di derivazione Civic, infatti, il SUV giapponese potrà contare su dimensioni più importanti quantificabili in 4,57 metri di lunghezza, per un maggiore spazio a bordo per guidatore e passeggeri.

Il suo nome? Honda ZR-V: secondo le ultime indiscrezioni, infatti, sul mercato europeo sarà disponibile in futuro una versione più grande della classica HR-V, equipaggiata a livello di base con un motore quattro cilindri a benzina da 2.0 Litri di cilindrata capace di erogare fino a 158 cavalli e 187 Nm di coppia massima. A scelta la trazione, tra anteriore e integrale, mentre sarà standard il cambio automatico CVT insieme al quale si potrà scegliere una delle varie modalità di guida disponibili (Eco, Normal e Sport e specifica per affrontare brevi tratti ripidi in discesa).

Molto simile alla dotazione della Civic anche l’impostazione dell’abitacolo, completamente digitalizzato a partire dal cockpit con gli strumenti fino allo schermo dell’infotainment con diagonale da 7 fino a 9 pollici. La disponibilità del bagagliaio? Con tutti gli schienali abbattuti si arriva a quasi 1.600 Litri, ma per tutte le conferme del caso sulle specifiche della scheda tecnica bisognerà attendere almeno il 2024.