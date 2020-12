Hyundai Bayon: ecco com’è il B-SUV su base i20

Dopo la prima immagine teaser raffigurante il nome e parte del retrotreno, la Hyundai Bayon si è mostrata al pubblico con un paio di scatti che definiscono una carrozzeria molto vicina allo stile della Kona e della i20

Ve ne abbiamo parlato giusto due settimane fa, ma dovevamo immaginarcelo che quella semplice immagine teaser avrebbe portato in tempi brevi a qualcosa di più interessante: la futura Hyundai Bayon, infatti, è tornata a parlare di sè grazie ad alcune indiscrezioni riportate da un noto magazine britannico AutoExpress, il quale ha praticamente ricreato il possibile design del futuro SUV coreano che andrà ad affiancare la Kona nella gamma dei veicoli a ruote alte prodotti a Seul.

Dando un’occhiata alle due immagini che trovate anche nella gallery a corredo di questo articolo, potete osservare l’estrema somiglianza di questo nuovo modello sia con la Kona che con la berlina i20, da cui la Bayon erediterà non solo la piattaforma di base, ma a quanto pare anche la dotazione dell’abitacolo e la gamma di motorizzazioni. Il primo, infatti, proporrà l’ultima edizione della plancia con sistema infotainment di ultima generazione su due schermi touchscreen da 10,25”, uno per il cruscotto e uno per la gestione delle funzioni della vettura, mentre per quanto riguarda i propulsori troveranno posto il quattro cilindri 1.2 MPI da 84 cavalli e il tre cilindri 1.0 GDI turbo da 100 cavalli con tecnologia mild-hybrid a 48V, poi eventualmente potenziato in una terza unità da 120 cavalli. Di diverso, quindi, ci sarà sostanzialmente la carrozzeria, più massiccia e a ruote alte: nell’attesa di avere altre informazioni e le foto ufficiali… che ne pensate dell’ultima nata tra i SUV di casa Hyundai?