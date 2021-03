Hyundai Bayon: tutto pronto per il debutto del 2 marzo

Ormai ci siamo: mancano veramente poche ore all’unveiling ufficiale della Hyundai Bayon, primo B-SUV urbano della Casa coreana che entrerà in listino a un livello leggermente inferiore della Kona e quindi potrà essere visto come una vettura ancora più conveniente e interessante per tutti gli appassionati del marchio.

Per alimentare l’attesa e celebrare al meglio il suo arrivo, la stessa Hyundai ha chiesto a nove artisti provenienti da tutta Europa di dar vita a delle opere d’arte su ispirazione di alcuni degli elementi caratteristici che definiranno il DNA della Bayon, basato sull’identità “Sensuous Sportiness” che porta in dote, per esempio, un frontale dall’ampia griglia con luci diurne DRL separate da quelle di posizione ma anche dei gruppi ottici posteriori a freccia collegati tra di loro tramite una linea a LED orizzontale.

Tra gli artisti che hanno partecipato a questa iniziativa figura anche la nostra Camilla Alberti, che si è unita a Jan Gemrot (Repubblica Ceca), a Bahar (Francia), a Guido Zimmermann (Germania), a Vincent de Boer (Paesi Bassi), a Pola Augustynowiczs (Polonia), a Nuriatoll (Spagna), a Soyhan Baltaci (Turchia) e a Rackowe (Regno Unito). Ogni opera creata da loro esprime alcuni dei valori emozionali che caratterizzano le innovative soluzioni tecniche e stilistiche della Bayon, che verrà quindi presentata domani alle ore 10. Potete seguire l’evento in diretta seguendo questo indirizzo, al termine del quale vi aggiorneremo con un articolo dedicato: stay tuned!

Are you ready for new heights?

Tune in March 2nd 10am CET for the world premiere of the all-new BAYON: https://t.co/gRcfHCaquK

This model may not yet be available for sale in your country. Fuel consumption and CO2 values for this model have not yet been determined. pic.twitter.com/Lyljr2M4de

