Hyundai Ioniq 5 arriva in Italia, testimonial è l’attrice Matilde Gioli

Grazie alla campagna multicanale "Power Your World" il marchio Hyundai annuncia l'arrivo sul mercato del nuovo crossover full electric Ioniq 5

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato: in questi giorni la nuova Hyundai Ioniq 5 arriverà su tutti i mercati europei (anche quello italiano) e a segnare questa pietra miliare per il marchio sud-coreano è stata allestita una specifica campagna promozionale chiamata “Power Your World“. Testimonial è l’attrice italiana Matilde Gioli, che con i suoi ideali vicini alla sostenibilità ambientale incarna tutti i punti di forza del nuovo crossover 100% elettrico.

La nuova Hyundai Ioniq 5 è il primo modello della famiglia IONIQ a nascere sulla piattaforma E-GMP ed è un’auto che “fornisce energia per potenziare la vita di ogni giorno“: sotto il suo cofano, infatti, è ospitata una gamma di powertrain a zero emissioni in grado di fornire il massimo equilibrio in termini di performance e autonomia, con pacchi batterie da 58 o 72,6 kWh in grado di garantire una percorrenza massima di ben 481 km con la singola ricarica.

Grazie alla presenza dei sistemi ad alte prestazioni da 400 e 800V, l’energia della Ioniq 5 può essere ripristinata molto velocemente fino all’80% in soli 18 minuti e può essere anche messa a disposizione per altri dispositivi esterni a batterie tramite la funzionalità “Vehicle to Load”. Nella sua realizzazione è stata posta anche grande attenzione in termini di eco-sostenibilità ed è per questo motivo che molte sue componenti, come i rivestimenti dei sedili, i pannelli delle portiere e i tappetini, sono costruite con materiali riciclabili e derivati da fonti rinnovabili.

Per quanto riguarda il listino prezzi, il debutto sul mercato italiano della Ioniq 5 avverrà con il modello in allestimento Progress a trazione posteriore dal costo totale di 44.750 Euro in promozione a 42.250 Euro. L’importo può essere inoltre finanziabile con una quota di 349 Euro per 36 mesi nella quale è inclusa la polizza furto e incendio e la garanzia Hyundai di cinque anni a chilometraggio illimitato (che comprende anche quella di 8 anni/160.000 km per la batteria), con anticipo iniziale di 13.950 euro.