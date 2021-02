Hyundai Ioniq 5: interni open-living in serie limitata

Con un breve video teaser il marchio sud-coreano ha svelato i nuovi interni eco-sostenibili della Ioniq 5, che verrà presentata ufficialmente il prossimo 23 febbraio

Il progetto IONIQ del marchio Hyundai sta procedendo a grandi passi nello sviluppo e ormai è giunto il momento di vedere il primo frutto di tanto lavoro svolto: il prossimo 23 febbraio, infatti, il brand sud-coreano presenterà ufficialmente la prima vettura nativa a propulsione elettrica basata sulla piattaforma E-GMP, che prenderà il nome di Ioniq 5 entrando in gamma come un SUV dalle forme futuristiche e da una tecnologia di bordo al top della categoria.

Ciò è immediatamente percepibile una volta entrati nell’abitacolo, che Hyundai ha voluto mostrare in anteprima attraverso un video teaser in cui si può apprezzare innanzitutto il generoso spazio a disposizione dei passeggeri. Ispirati al concetto di “Living Space”, gli interni sfruttano lo chassis a “passo lungo” della vettura che si traduce in un comfort assoluto impreziosito dalla console centrale “Universal Island” a scorrimento e dai sedili Zero Gravity mobili e personalizzabili nell’orientazione e nell’utilizzo (con tanto di poggiapiedi).

I loro rivestimenti sono poi un tributo ai temi eco-sostenibili delle tendenze odierne del settore automotive: i materiali impiegati, infatti, sono derivati da tessuti in fibre riciclate, come la canna da zucchero, la lana e addirittura le bottiglie di plastica, opportunamente trattati con oli vegetali estratti dai semi di lino. Lo stesso si può dire della plancia, del cruscotto, del volante e dei pannelli delle portiere, rivestiti con una speciale vernice in bio-poliuretano derivata dai fiori di colza e di mais.

Per tutti gli altri dettagli, invece, bisognerà attendere ancora poco meno di una settimana, quando finalmente la prima capostipite del brand Ioniq by Hyundai farà capolino sul mercato. In questa occasione il marchio coreano la proporrà in una specifica versione a tiratura limitata a soli 3.000 esemplari, denominata “Project 45” e prenotabile fin dal momento successivo della presentazione. Il suo arrivo nei concessionari? Non prima dei mesi estivi del 2021.