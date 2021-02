Hyundai Santa Fe 2021: Full Hybrid a sette posti agile e spazioso

La Santa Fe aggiorna la sua dotazione con un MY2021 in versione 20th Anniversary versatile, performante e capace di adattarsi anche alla mobilità urbana

Quest’anno Hyundai festeggia il 20esimo compleanno della Santa Fe, SUV Premium a sette posti per il quale ha pensato di creare un’edizione speciale dedicata davvero ricca in fatto di dotazione: con il nome di “20th Anniversary“, questa versione conferma le caratteristiche del Model Year 2021 “standard” ma aggiunge tanti dettagli che spaziano dai gruppi ottici Full Led all’anteriore ai cerchi in lega da 19”, dal pacchetto completo degli ADAS Smart Sense alla powertrain Full Hybrid da 230 cavalli e 350 Nm di coppia massima.

Partendo dall’estetica, la nuova Santa Fe MY2021 si presenta con dimensioni assolutamente generose, perchè è lunga 4,785 metri e larga 1,90 metri: il suo passo, invece, si assesta sui 2,765 metri, mentre la capacità del bagagliaio parte da 634 Litri per arrivare ad oltrepassare quota 2.000 Litri quando tutte le file di sedili (la seconda e anche la terza) sono abbassate. Per quanto riguarda le novità stilistiche, la 20th Anniversary spicca per la nuova calandra 3D a cui si aggiungono i gruppi ottici a LED e i cerchi da 19 pollici, oltre a un retrotreno dove la firma luminosa caratterizza praticamente tutta la larghezza della vettura.

Entrando nell’abitacolo, la prima caratteristica che salta subito all’occhio è certamente lo spazio a disposizione di pilota e passeggeri: la parola d’ordine che gli ingegneri della Hyundai hanno pensato per realizzare gli interni della nuova Santa Fe è certamente “comfort“, anche perchè le funzionalità della plancia sono tutte a portata di mano. In particolare si distinguono il Digital Cockpit da 12,3” e il sistema infotainment con schermo touchscreen da 10,25”, ovviamente compatibile con le tecnologie Apple CarPlay e Android Auto, assieme al selettore delle modalità di guida (dalla smart/eco per i contesti urbani alla sport passando per quelle all-terrain dedicate a neve, fango e sabbia) e al volante multi-funzione con palette di cambiata.

Passiamo al motore: la scelta operata da Hyundai per la nuova Santa Fe MY2021 è quella di una powertrain Full Hybrid composta da un benzina 1.6 Litri da 180 cavalli affiancato da un’unità elettrica da altri 60 cavalli, che insieme spingono l’output prestazionale fino al tetto massimo di 230 CV e 350 Nm di coppia. La batteria è da 1,49 kWh, mentre il cambio è automatico a sei rapporti, che aiuta nel migliorare sia le prestazioni che i consumi in ordine di marcia.

Ed è proprio una volta presa la via della strada che la nuova Santa Fe sa dire la sua, facendo valere la sua posizione di guida rialzata che aiuta sicuramente nel tenere sotto controllo ciò che sta accadendo all’esterno della vettura. Nonostante la sua massa di 1,9 tonnellate e le dimensioni generose, questa Hyundai è in grado di superare senza problemi qualsiasi ostacolo, anche i terreni più impervi e insidiosi grazie alla presenza della trazione integrale H-Trac. Lo stesso si può dire per i contesti urbani: il motore elettrico aiuta a rendere fluida l’esperienza di guida, mentre il pacchetto di ADAS Hyundai Smart Sense anticipa qualsiasi potenziale pericolo grazie alla frenata automatica d’emergenza, al cruise control adattivo e al monitoraggio di auto, pedoni e ciclisti nelle vicinanze tramite telecamere.

A conti fatti, quindi, la nuova Santa Fe MY2021 (anche in versione 20th Anniversary) si dimostra una vettura sì grande e possente, ma anche molto versatile e capace di adattarsi praticamente a qualsiasi contesto di guida. Se poi si gira la manopola dei “driving modes” e si imposta la taratura Sport, la sua stazza viene idealmente messa da parte grazie all’irrigidimento di sterzo e sospensioni e alle maggiori prestazioni offerte dal motore, che spinge bene anche ai bassi regimi e non manca una cambiata per via dell’ottimo cambio automatico a sei marce. I prezzi? Partono da 57.600 Euro, a cui però va sottratto il bonus degli Ecoincentivi statali per le auto ibride.