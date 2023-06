Hyundai Tucson Hybrid, provata su strada con soddisfazione!

Offerta anche in versione Mild Hybrid (a benzina o Diesel) e Hybrid Plug-In benzina, siamo rimasti sorpresi dalla proposta centrale che ottimizza prestazioni, consumi ed emissioni sfruttando al meglio la frenata rigenerativa. Hyundai Tucson Hybrid è valida sia in città dove può muoversi in modalità elettrica, sia in montagna e nei lunghi viaggi.

La Hyundai Tucson è da sempre uno dei veicoli più importanti e riusciti della gamma che, nel corso degli anni, ha beneficiato di diversi aggiornamenti con la versione attuale che è sicuramente al passo con i tempi, soprattutto per la disponibilità di diverse varianti ibride oltre che per un design davvero convincente.

Secondo quanto affermato da Hyundai, la nuova Tucson non è semplicemente un’evoluzione del modello precedente, ma una vera e propria rivoluzione grazie a nuovo design, tecnologie più avanzate e motorizzazione ibrida che consente di ridurre notevolmente il consumo di carburante e soprattutto le emissioni nocive. E i risultati parlano chiaro: Tucson – disponibile con motorizzazioni mild-hybrid, full-hybrid e plug-in hybrid – è stato infatti il SUV C più venduto in Europa nel 2022, e continua ad esserlo anche in Italia tra i privati.

Hyundai Tucson Hybrid viene fornita con un gruppo propulsore che prevede sia un motore termico che uno elettrico. Entrambi lavorano in sinergia assieme a una batteria agli ioni di litio da 1,49 kWh per garantire la massima efficienza e delle valide prestazioni.

A seconda delle necessità, il sistema ibrido è in grado di passare automaticamente dall’unita a benzina a quella elettrica senza interruzioni. La combinazione del motore T-GDI da 1.6 litri e di quello elettrico da 61 CV (44,2 kW) permette di raggiungere una potenza complessiva di ben 230 CV e soprattutto di una coppia massima di 350 Nm che tira subito grazie alla componente elettrica.

Il design

A livello estetico, Hyundai Tucson presenta superfici scolpite e linee dinamiche che sicuramente lo fanno notare quando la si incrocia per strada. Si tratta inoltre del primo SUV progettato seguendo il nuovo linguaggio di design Sensuous Sportiness, che prevede angoli netti, proporzioni dinamiche, superficie ricercate e look futuristico.

Vanta un corpo con dimensioni di 4.500 mm di lunghezza, 1.860 mm di larghezza e 1.650 mm di altezza, per un passo di 2.680 mm. Sul frontale troviamo una griglia parametrica con cromatura scura. Quando le Parametric Hidden Light a LED vengono accese, le sezioni esterne della griglia si trasformano in forme che sembrano quasi dei gioielli incastonati, grazie anche alla tecnologia di illuminazione all’avanguardia Half Mirror Lighting.

Sulla parte posteriore ci sono dei fanali a LED nascosti che danno continuità al design dinamico dei fari anteriori. Lateralmente, invece, spiccano delle linee a Z che rendono il Tucson sicuramente sportivo e dinamico.

Sono diverse le colorazioni per la carrozzeria, tra cui le inedite Shimmering Silver e Amazon Grey. Inoltre, Hyundai offre il tetto bicolore opzionale in Phantom Black o Dark Knight per maggiore personalizzazione. Un altro dettaglio sicuramente da evidenziare riguarda il tergicristalli posteriori che si nasconde sotto lo spoiler quando non utilizzato. È la prima Hyundai ad offrire questa caratteristica.

L’abitacolo

Passando all’abitacolo, il nuovo Hyundai Tucson Hybrid propone interni eleganti e moderni, denominati dalla stessa Hyundai “Interspace”. Troviamo l’illuminazione ambientale con 64 colori configurabili e 10 livelli di intensità per adattarsi a ogni mood. Le sorgenti luminose sono state installate nella zona inferiore della fascia centrale, nel caricatore wireless per smartphone compatibili e nei vani portaoggetti delle portiere.

Essendo un SUV, non poteva di certo mancare un bagagliaio capiente, e Tucson anche su questo eccelle offrendo da 616 litri fino a 1795 litri con i sedili posteriori reclinati. L’ultima generazione è stata aggiornata anche in termini di connettività all’avanguardia. Troviamo, ad esempio, un sistema di infotainment con schermo touch da 10,25’’ dove è possibile accedere a tutti i comandi di navigazione e intrattenimento, mentre l’aria condizionata si controlla da un pannello dedicato.

Abbiamo quindi un quadro strumenti completamente digitale da 10.25 pollici che permette di avere sempre sott’occhio tutte le informazioni più importanti sulla guida. Il cruscotto digitale è aperto, senza palpebra, per massimizzare la visibilità anteriore e la sensazione di spaziosità, che è ai vertici della categoria. C’è anche il riconoscimento vocale per attivare e controllare diverse funzioni della vettura tramite un semplice comando vocale.

Come l’esterno, anche l’interno può essere personalizzato con varie colorazioni molto eleganti, tra cui la tinta unita Black oppure il bicolore Black/Moss Grey. In tutte le opzioni scelte, le doppie linee argentate fluiscono dal cruscotto centrale fino alla portiera posteriore.

Il sistema di frenata rigenerativa permette di ricaricare efficacemente la batteria

A bordo del Tucson Hybrid troviamo una eccellente frenata rigenerativa che ricarica la batteria recuperando l’energia cinetica. Durante la decelerazione o le discese, ad esempio, l’energia generata viene infatti immagazzinata nella batteria per essere successivamente sfruttata alimentando il motore elettrico.

Tucson Hybrid è configurabile anche con la trazione integrale HTRAC, che offre prestazioni ottimali in caso di condizioni difficili. Troviamo inoltre la funzione Terrain Mode Selector, che permette di cambiare la modalità di guida così da ottimizzare prestazioni e impostazioni della trazione integrale in base alle diverse situazioni di guida ed ambientali.

Il sistema Electronic Controlled Suspension (ECS) permette di controllare la forza di smorzamento su ogni singola ruota in modo da ridurre rollio, beccheggio e movimento verticale così da migliorare la guida e il controllo.

Può essere controllato anche da remoto tramite lo smartphone

Hyundai ha pensato anche di integrare i servizi Bluelink Connected Car, che permettono di controllare il SUV tramite l’app Bluelink direttamente dal proprio smartphone. Ad esempio, è possibile aprire e chiudere le portiere del veicolo a distanza, trovare il punto in cui è stato parcheggiato, accedere a un servizio completo di diagnostica a distanza (che riguardano ad esempio airbag, impianto frenante, pressione degli pneumatici e così via) ecc.

Tra le altre dotazioni di serie abbiamo l’impianto audio premium Krell con otto altoparlanti ad alte prestazioni e un subwoofer, porte USB anteriori e posteriori per ricaricare i propri dispositivi elettronici durante il viaggio e un caricatore wireless per smartphone compatibili da 15W per una ricarica ancora più veloce.

Con il nuovo Tucson, Hyundai ha pensato anche alla sicurezza e all’assistenza alla guida, proponendo un’ampia gamma di funzioni. Tra queste abbiamo la frenata autonoma di emergenza con funzione di svolta, il sistema di mantenimento al centro della carreggiata e la regolazione automatica dei fari abbaglianti. Poi abbiamo Highway Drive Assist, Smart Cruise Control, Remote Smart Park Assist, sette airbag, Blind Spot View Monitor e sistema di chiamata di emergenza eCall.

Motorizzazioni e allestimenti disponibili in Italia

In Italia, il nuovo Hyundai Tucson viene proposto in diverse varianti: mild hybrid 48V a benzina, diesel, mild hybrid 48V a gasolio, full hybrid e plug-in hybrid (quest’ultima può percorrere oltre 60 km in modalità completamente elettrica). Nel primo caso abbiamo il motore T-GDI da 1.6 litri e sistema ibrido leggero a 48V con trazione 2WD e cambio manuale o automatico. Nel secondo solo il motore diesel CRDi da 1.6 litri con trazione 2WD e cambio manuale, nel terzo il CRDi da 1.6 litri e sistema ibrido leggero a 48V con trazione 2WD, cambi manuale o automatico DCT, nel quarto un motore full hybrid da 1.6 litri con trazione 2WD o 4WD e nell’ultimo caso un gruppo propulsore ibrido plug-in da 1.6 litri con trazione integrale e cambio automatico. L’autonomia dichiarata di quest’ultima versione nel misto urbano-extraurbano è di 642 km (516 km in autostrada e 999 km in Economy Run). Gli allestimenti disponibili in Italia sono quattro: Xtech, Xline, Excellence ed N Line. Si parte da 31.500 euro per la versione base fino ad arrivare a 49.500 euro per quella top di gamma.

L’allestimento Xtech propone, tra le dotazioni di serie, cerchi in lega leggera da 17”, barre al tetto longitudinali, luci diurne e di posizione a LED, maniglie delle portiere e specchietti retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria, specchietti retrovisori esterni regolabili, ripiegabili e riscaldabili elettricamente, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, climatizzatore automatico bizona, cruise control, freno di stazionamento elettrico, sedile guidatore regolabile in altezza e con supporto lombare elettrico, sensore crepuscolare, sensore di parcheggio posteriori con retrocamera, volante e pomello del cambio rivestiti in pelle, caricatore wireless per smartphone e tanto altro ancora.

Come si comporta su strada Tucson Hybrid

Su strada, Tucson Hybrid ci ha sorpreso positivamente, partendo dall’estetica che se è piacevole in foto rende molto di più dal vivo con linee decise e dalla forte personalità che si ritrovano anche negli interni davvero piacevoli e soprattutto ad elevata ergonomia trovandosi subito a proprio agio fin dai primi istanti in cui si sale comodamente a bordo.

Bello e con una qualità ben percepita dalla scelta dei materiali alla facilità con cui si trovano tutti i comandi con una plancia ed una strumentazione davvero completa: molto utile la visione laterale quando si inseriscono gli indicatori di direzione che ti fanno vedere subito eventuali ostacoli quali biciclette o monopattini…

Presa facilmente confidenza con la vettura ed apprezzato il comfort degli stessi sedili che si regolano elettricamente con grande facilità, siamo partiti col nostro test drive reso possibile dalla disponibilità della Concessionaria Hyundai De Bona Motors di Vicenza sfruttando subito la posizione per provarla nei vicini Colli Berici dove ci ha stupito per la tenuta di strada e la stessa stabilità essendo davvero incollata su strada pur non avendo certo un assetto basso, affrontando con sicurezza anche tornantini impegnativi potendo sfruttare in ripresa la alimentazione elettrica che elimina efficacemente i vuoti di potenza. Nell’uso tradizionale si è a bordo di un confortevole e luminoso salotto ben insonorizzato.

Eccellente lo sterzo al pari del cambio automatico degno delle migliori premium tedesche. Silenziosa e lo stesso recupero dell’energia in caso di decelerazione o frenata si fa apprezzare riducendo la velocità anche senza toccare il pedale del freno. La Tucson vanta i migliori sistemi di sicurezza attiva e passiva previsti dagli ADAS rendendo anche i lunghi viaggi molto rilassanti ed in caso di coda è davvero utile la funzione di guida assistita che frena e riparte a seconda della vettura che si trova davanti a voi rendendo le code molto più sopportabili.

Pure i consumi sorprendono grazie al fatto di non disperdere preziosa energia in frenata e le medie reali sono davvero importanti specialmente in città e lungo le strade provinciali dove semafori, rotatorie ed altri ostacoli ti costringo a frequenti Stop & Go.

Lo stesso listino è decisamente competitivo nel rapporto value for money senza trascurare le offerte promozionali che sono davvero molto interessanti e tentatrici a partire dalle rate mensili tutto compreso che tolgono tutti i problemi e rendono trasparenti i costi mensili della propria vettura, senza sorprese essendo compresa la stessa assicurazione e manutenzione.

Che dire in conclusione? A noi è piaciuta davvero e vi invitiamo a provarla e compararla con altre vostre candidate: ne rimarrete stupiti!