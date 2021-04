I SUV più venduti nel 1° trimestre 2021: doppietta di Jeep con Compass e Renegade

Nei primi tre mesi dell'anno il marchio Jeep ha sbaragliato la concorrenza in fatto di vendite, confermando la Compass e la Renegade al vertice della categoria SUV

Seduta rialzata, presenza su strada imponente e una cura per i dettagli assoluta sia a livello di carrozzeria che all’interno dell’abitacolo: i SUV, ormai, sono tra le vetture più amate dagli italiani e a dimostrarlo sono gli ultimi dati di vendita rilevati da UNRAE durante il primo trimestre dell’anno in corso. La categoria “Fuoristrada”, infatti, ha fatto segnare una percentuale di incidenza sul totale di gennaio-marzo 2021 pari all’8,7%, che equivale a 39.393 vetture vendute nello stesso periodo di riferimento.

Se si prende in considerazione il dato del solo mese di marzo, inoltre, la rappresentatività dei SUV sale addirittura al 9,1%, con un totale parziale di 15.484 unità scelte dagli italiani a fronte dei 169.684 veicoli complessivi in cui sono presenti, per esempio, anche le berline (44,1%) e i crossover (38,9%).

Quali sono i modelli di SUV più apprezzati nel nostro Paese? I dati UNRAE parlano chiaro: al vertice di questa speciale classifica si sono piazzati ben due modelli prodotti dal marchio Jeep, nello specifico la Compass (2.391 unità) e la Renegade (2.155 unità). Medaglia di bronzo per la BMW X1 (1.874 unità), che si è messa dietro – anche se per poco – la Range Rover Evoque (1.769 unità) e l’Audi Q3 (1.475 unità). A distanza molto ravvicinata anche le ultime cinque della Top 10, nell’ordine la BMW X3 (1.390 unità), l’Audi Q5 (1.332 unità), la nostra Alfa Romeo Stelvio (1.311 unità), la Suzuki Vitara (1.284 unità) e, dulcis in fundo, la GLC marchiata Mercedes-Benz (1.150 unità).

Prendendo in considerazione, invece, la sola classifica del mese di marzo 2021, la vincitrice è la Evoque con 959 modelli venduti, 24 in più della Jeep Compass in seconda posizione e 45 in più della Renegade sul gradino più basso del podio. Più staccate la X1 (724 unità) e la Stelvio, che con 514 esemplari si è messa dietro la Q3 e la Hyundai Tucson (474 unità). Rispetto alla precedente Top 10, qui figura anche un’altra “outsider”, vale a dire la Mini Countryman, che con 441 modelli venduti si è inserita a metà tra la Vitara (461 unità) e la GLC della Casa dalla Stella a Tre Punte (432 unità).