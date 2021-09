A Düsseldorf il nuovo Mercedes Citan arriva anche in versione camper

Al Caravan Saloon di Düsseldorf la Casa della Stella propone un'inedita versione del suo multispazio, creata in collaborazione con VanEssa Mobilcamping

La gamma Citan è pronta ad allargare ulteriormente la propria famiglia: a pochi giorni di distanza dalla presentazione del restyling 2022, il marchio Mercedes-Benz ha voluto svelare anche la versione “camperizzata” di questo multispazio, che esordisce quindi nel Caravan Saloon in scena in questi giorni presso la cittadina di Düsseldorf. Il Citan, in questo caso, viene trasformato attraverso l’abile tocco del preparatore VanEssa Mobilcamping, che introduce diversi elementi volti a renderlo un piccolo camper pronto per le gite fuori-porta del weekend.

Due di questi, in particolare, rendono più facile la vita di coloro che vogliono la libertà assoluta durante le proprie vacanze e sono un angolo cottura mobile e un letto matrimoniale, entrambi ricavati nella parte posteriore della vettura. Nel primo caso l’abilità di VanEssa Mobilcamping ha portato sul Citan 2022 un sistema modulare rimovibile da 60 kg di cassetti nei quali sono presenti un fornello a gas, un lavello con serbatoio d’acqua da 13 Litri, un frigorifero conserva-vivande da 31 Litri e diversi vani dove conservare posate, stoviglie e padelle.

Nel secondo caso, invece, il preparatore che ha collaborato con Mercedes per questo Citan in allestimento Tourer ha introdotto un letto matrimoniale per due persone adulte diviso in tre parti, che possono essere richiuse e riposte sopra l’angolo cottura durante la giornata in modo da lasciare spazio per la fila di sedili posteriori. Lungo 1,89 metri e largo 1,15, questo letto è composto da un materasso di alta qualità e permette di godersi al meglio qualsiasi vacanza senza dover per forza essere dipendenti da hotel e bed & breakfast.

Con questi due elementi aggiuntivi il nuovo Mercedes Citan 2022 aumenta esponenzialmente la sua versatilità di utilizzo, che potrà essere apprezzata dal pubblico non solo a Düsseldorf ma anche a partire dall’anno prossimo, quando la Casa della Stella ne farà partire la commercializzazione. Il prezzo? Per il momento non ci sono notizie ufficiali, ma vi aggiorneremo appena sapremo qualcosa.