Jaguar F-Pace 2023: più autonomia per la P400e ibrida plug-in

Il marchio britannico ha aggiornato la batteria della F-Pace P400e, ora da 19,2 kWh che permette di percorrere fino a 65 km in modalità elettrica

Tempo di novità nel listino Jaguar: per il 2023 la protagonista è la F-Pace, che ottiene un aumento dell’autonomia massima in elettrico sulla versione ibrida plug-in P400e delineando una gamma rinnovata anche negli allestimenti per tutte le motorizzazioni disponibili (dai benzina e diesel, anche mild-hybrid, fino al top di gamma V8 da 551 cavalli).

Per quanto riguarda il modello “alla spina”, la Jaguar F-Pace 2023 ora può contare su un pacco batterie dalla capacità migliorata fino a 19,2 kWh grazie al quale l’autonomia in modalità 100% elettrica si spinge fino ai 65 km secondo il ciclo WLTP. Confermata, invece, la powertrain da 404 CV e 640 Nm con cambio automatico a otto rapporti, che promette di fermare il cronometro dello 0-100 in soli 5,3 secondi.

Dando un’occhiata alla gamma completa, invece, la Nuova Jaguar F-Pace 2023 ora si può acquistare negli allestimenti R-Dynamic S (con cerchi da 19”, Digital Cockpit e infotainment Pivi Pro con Apple CarPlay – Android Auto più assistente vocale Amazon Alexa), R-Dynamic SE Black (che aggiunge i cerchi da 20”, i dettagli per la carrozzeria in nero lucido e il rivestimento del cruscotto in pelle scamosciata) e R-Dynamic HSE, il top di gamma con cerchi da 21” ed estetica ancora più elegante. Le versioni 400 Sport e SVR, infine, sono destinate unicamente alla motorizzazione più spinta con alimentazione benzina.