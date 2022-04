Jaguar F-Pace Sport: la sportività inglese sceglie l’ibrido mild-hybrid

La gamma F-Pace del marchio britannico si arricchisce con i modelli 300 e 400 Sport, rispettivamente a diesel e a benzina ma con l'aiuto dell'elettrico in salsa mild-hybrid

Dopo la E-Pace e la I-Pace, ora sotto i riflettori arriva un altro modello Jaguar, che per l’occasione ha sposato la causa dell’elettrificazione per le sue varianti più sportive: si tratta del SUV F-Pace, che nel 2022 si declina nelle due versioni 300 e 400 Sport accomunate da uno stile total-black aggressivo e di grande impatto ma differenziate, allo stesso tempo, da motorizzazioni rispettivamente a diesel e a benzina con tecnologia ibrida di tipo mild-hybrid.

Il punto in comune più evidente, quindi, è proprio la caratterizzazione estetica che si può circoscrivere alla presenza dello specialissimo Black Pack di serie con dettagli in nero (anche per le barre porta-tutto sul tettuccio), cerchi in lega da 21” Gloss Black (quelli da 22” sono uno degli optional disponibili) e vetri privacy. Passando nell’abitacolo, le Jaguar F-Pace Sport si distinguono per i sedili Performance in pelle Windsor, i rivestimenti in tessuto scamosciato Ebony e le raffinatezze sul cruscotto in frassino Satin Charcoal.

Di serie anche il tettuccio panoramico in vetro, il sistema infotainment Pivi Pro da 11,4” con connettività Apple CarPlay e Android Auto, comandi vocali e assistente Amazon Alexa e illuminazione ambientale personalizzabile a scelta tra le 30 tonalità presenti all’appello. Un altro punto in comune delle due versioni Sport della F-Pace è poi l’adozione della tecnologia mild-hybrid a 48V con generatore BISG a cinghia, che aiuta a recuperare energia durante le fasi di decelerazione e frenata.

Questo sistema è associato sulla versione 300 Sport a un sei cilindri Ingenium a diesel da 300 CV e 650 Nm di coppia massima e, sulla più potente 400 Sport, a un 3.0 Litri sei cilindri a benzina da 400 CV e 550 Nm di coppia, che spicca per prestazioni fulminee capaci di fermare il cronometro dello 0-100 in 5,4 secondi e di raggiungere la velocità massima di 250 km/h. Uno sguardo ai prezzi? Il listino Jaguar per questi due modelli parte rispettivamente da 91.970 Euro e da 96.550 Euro.