Jaguar I-Pace 2022: ora con Amazon Alexa e Black Pack, da 83.690 Euro

Le novità del MY2022 della Jaguar I-Pace sono concentrate nell'integrazione del servizio Amazon Alexa e di finiture nere per i dettagli della carrozzeria

Il primo SUV 100% elettrico del marchio Jaguar, la I-Pace, si rinnova: il 2022 porta diverse novità nella sua dotazione di serie e tra le più importanti spicca innanzitutto l’integrazione del controllo vocale Amazon Alexa nel sistema infotainment Pivi Pro, al fine di facilitare l’utilizzo delle principali funzionalità di quest’ultimo. La I-Pace, tra l’altro, sarà la prima a portare su strada l’aiutante virtuale sviluppato dall’azienda di Jeff Bezos, che andrà ad implementare le features di navigazione, riproduzione di contenuti multimediali, gestione di riscaldamento e illuminazione domestica da remoto e controllo del meteo e del traffico in tempo reale.

Rimanendo nel tema della connettività di bordo, la nuova Jaguar I-Pace 2022 mette a disposizione anche le tecnologie Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless, assieme alla dock-station per la ricarica dello smartphone (opzionale) posizionata sotto la consolle centrale e provvista di amplificatore che migliora la ricezione della rete e del Wi-Fi.

Per quanto riguarda la caratterizzazione estetica, invece, la nuova Jaguar I-Pace 2022 potrà essere personalizzata con il Premium Black Pack che prevede una finitura Gloss Black per la griglia anteriore, per i bordi dei finestrini, per i gusci degli specchietti retrovisori e per i badge posteriori. Nel pacchetto, inoltre, sono disponibili i cerchi da 22” a doppie razze “Style 5056” sempre con finitura Gloss Black, lo spoiler posteriore e le sospensioni pneumatiche. La carrozzeria, infine, potrà essere scelta per la prima volta nella colorazione esclusiva Ostuni White.

Il Model Year 2022 della Jaguar I-Pace è già disponibile nelle concessionarie ufficiali con un prezzo di listino in partenza da 83.690 Euro. Gli oltre 55.000 proprietari di una I-Pace con sistema infointament Pivi Pro, inoltre, potranno aggiornare il loro veicolo con le funzionalità di Amazon Alexa seguendo la notifica che comparirà sullo schermo touchscreen, attraverso la quale si potrà procedere all’aggiornamento SOTA (Software Over The Air).