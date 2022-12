Jeep Avenger: via agli ordini per la versione elettrica, prezzi da 39.500 Euro

Il nuovo B-SUV del marchio americano è ora pre-ordinabile nella sua versione 100% elettrica: l'allestimento è quello denominato 1st Edition

Prima è stato il turno del modello a benzina… ora invece tocca alla versione 100% elettrica: in questi giorni il marchio Jeep ha aperto gli ordini della Nuova Avenger a batterie, che condivide con la versione endotermica la piattaforma CMP di derivazione PSA ma si differenzia, ovviamente, per la sua alimentazione “ad elettroni”, caratterizzata da una powertrain da 115 kW (156 cavalli) e 260 Nm di coppia e da un accumulatore da 54 kWh in grado di raggiungere i 392 km di autonomia nel ciclo WLTP e addirittura i 567 km nel solo utilizzo urbano.

La Nuova Jeep Avenger elettrica è proposta al pubblico nel solo allestimento top di gamma 1st Edition, che con un prezzo in partenza da 39.500 Euro propone la possibilità di scegliere tra la colorazione Volcano pastello e quella bicolore Sun-Granite con tettuccio Volcano a contrasto, i cerchi in lega da 18”, i gruppi ottici Full LED, l’infotainment e il Digital Cockpit da 10,25” con compatibilità Apple CarPlay – Android Auto, il clima automatico bi-zona, la ricarica wireless per lo smartphone, l’Ambient Lighting multicolore e la suite di ADAS di Livello 2. Le consegne previste? A partire dal secondo trimestre del 2023.