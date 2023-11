Jeep Avenger e-Hybrid: caratteristiche, design, motore e allestimenti

Jeep lancia in Europa la nuova Jeep Avenger e-Hybrid con gruppo propulsore mild hybrid e una gamma composta da tre diversi allestimenti: Longitude, Altitude e Summit.

In un panorama automobilistico sempre più attento all’innovazione e alla sostenibilità, Jeep si distingue ancora una volta. In Europa, il brand americano ha annunciato l’arrivo della nuova Jeep Avenger e-Hybrid, che si aggiunge alla prestigiosa gamma del modello tanto apprezzato.

Questa novità si pone come una risposta tangibile all’esigenza di diversificare le offerte di motorizzazione, unendo le versioni full electric e il modello a benzina da 100 CV. È un passo in avanti strategico per il produttore americano, finalizzato a fornire ai clienti europei una scelta più ampia, con l’obiettivo di coniugare prestazioni di alto livello e rispetto per l’ambiente.

La nuova Avenger e-Hybrid, grazie alla sua tecnologia mild hybrid all’avanguardia, mira a ridurre le emissioni di CO2, offrendo allo stesso tempo un’esperienza di guida di qualità superiore. Il lancio è previsto per la fine di questo mese.

Eric Laforge, capo di Jeep Europa, ha sottolineato l’importanza di questo lancio, affermando che la nuova versione e-Hybrid rappresenta l’impegno del marchio di Stellantis verso la sostenibilità e la diversità. Il nuovo SUV incarna perfettamente la filosofia di Jeep, offrendo una scelta inclusiva che non trascura prestazioni, stile, tecnologia di ultima generazione e comfort, il tutto in un formato compatto.

Ecco da cosa è costituito il suo gruppo propulsore mild hybrid

La Jeep Avenger e-Hybrid si distingue per la sua capacità di offrire un’esperienza di guida raffinata e al contempo rispettosa dell’ambiente grazie a un motore ibrido all’avanguardia. Al centro troviamo un gruppo propulsore ibrido.

Questo è costituito da un efficiente motore a combustione interna a tre cilindri da 1.2 litri, capace di sviluppare solo lui fino a 100 CV di potenza. È affiancato da un powertrain elettrico integrato, da una batteria agli ioni di litio da 48V e da un cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti.

L’Avenger e-Hybrid si distingue anche per la sua capacità di viaggiare in modalità 100% elettrica in contesti urbani, proponendo fino a 1 km di autonomia. Tale caratteristica, combinata con il sistema di frenata rigenerativa, permette una notevole riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di CO2.

Con emissioni di CO2 comprese tra 111 e 114 g/km, la nuova variante e-Hybrid si avvale del ciclo Miller, ottimizzando l’efficienza del carburante e riducendo le emissioni fino al 15% rispetto alle versioni con motore endotermico.

Le funzionalità aggiuntive, come la modalità e-Creeping per manovre di parcheggio e quella e-Queueing per affrontare il traffico congestionato, rendono la Jeep Avenger e-Hybrid non solo una vettura tecnologicamente avanzata ma anche estremamente pratica nell’uso quotidiano.

Con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 11 secondi, il nuovo SUV mild hybrid promette di trasformare ogni viaggio in un’avventura da ricordare. È caratterizzato da un design distintivo e da un badge dedicato. Risalta per la sua estetica esterna e l’alta qualità degli interni.

La e-Hybrid si distingue anche per il suo innovativo tetto apribile Open-Air Sky Roof e per i sedili in pelle con funzione massaggiante, elevando il comfort a bordo a nuovi livelli. La plancia offre opzioni di display e-Hybrid da 7 o 10.25 pollici, fornendo informazioni dettagliate sulle prestazioni della vettura.

Per arricchire ulteriormente l’esperienza di guida, Jeep ha introdotto due nuovi pacchetti di servizi connessi chiamati Connect One e Connect Plus. Questi offrono funzionalità avanzate come assistenza in caso di emergenza, servizi di navigazione e aggiornamenti via OTA, assicurando ai guidatori di rimanere informati e sicuri in ogni viaggio.

Tre allestimenti disponibili

La gamma del nuovo veicolo si distingue per le sue diverse configurazioni: Longitude, Altitude e Summit, ciascuna con caratteristiche uniche e distintive. La Jeep Avenger e-Hybrid Longitude si presenta con un design raffinato, che include cerchi in lega da 16”, proiettori Full LED e maniglie delle portiere in tinta con la carrozzeria.

Gli interni sono stati progettati per il comfort, con un cruscotto zigrinato nero, dei sedili in tessuto di alta qualità e un quadro strumenti digitale da 7 pollici. Le funzioni di sicurezza, come la frenata d’emergenza autonoma e il monitoraggio dell’attenzione del conducente, garantiscono viaggi sicuri.

L’allestimento Altitude aggiunge un tocco di eleganza con cerchi in lega da 17” e sedili premium in tessuto/vinile. Tra le dotazioni tecnologiche spiccano il quadro strumenti digitale da 10.25 pollici e il cruise control adattativo.

Summit, la versione più esclusiva, offre cerchi in lega da 18”, luci Full LED e vetri oscurati. L’interno è impreziosito da illuminazione multi-color e specchietto retrovisore fotocromatico. La tecnologia avanzata comprende funzionalità di guida autonoma di Livello 2.

La nuova Jeep Avenger e-Hybrid si distingue anche per il suo esclusivo sistema di assistenza in discesa e il selettore Select Terrain, che offre sei modalità di guida, tra cui Eco per il risparmio energetico e Sport per una guida più dinamica. Queste opzioni, insieme alle modalità Snow, Mud e Sand, rendono il veicolo adatto a ogni condizione atmosferica. Infine, la palette colori della versione e-Hybrid è vasta e variegata, con tinte unite vivaci e metallizzate lucide, per soddisfare ogni gusto estetico.