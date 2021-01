Jeep festeggia gli 80 anni d’attività con la Renegade 80th Anniversary

Le “nozze di quercia” del marchio americano saranno celebrate con una versione speciale della Renegade, che otterrà una colorazione esclusiva e il nuovo turbodiesel Multijet II da 130 CV

Quest’anno il marchio Jeep spegne 80 candeline: un traguardo importantissimo che l’ha portato ad essere uno dei brand di veicoli a ruote alte più apprezzati al mondo dalla sua fondazione nel 1941 e che verrà celebrato con un’edizione speciale della Renegade, battezzata per l’occasione “80th Anniversary” e alla quale si accoderanno le relative “special edition” di tutti gli altri modelli in gamma.

Cosa avrà di particolare? La novità che salta subito all’occhio sarà la sua vasta personalizzazione estetica, caratterizzata da diverse combinazioni di tonalità dei cerchi in lega (sette per la precisione) e della carrozzeria, per un totale di 18 variazioni di colore a cui si potrà aggiungere, tra le altre cose, anche il tettuccio nero capace di donare un impatto di tipo bicolore. Oltre a ciò, la 80th Anniversary della Renegade potrà contare sull’entrata in esclusiva a listino del propulsore turbo-diesel Multijet II da 130 cavalli, che si aggiungerà all’1.0 tre cilindri con cambio manuale e all’1.3 quattro cilindri da 150 CV e trasmissione a doppia frizione DDCT.

Non mancano ovviamente le alternative ibride plug-in 4xe da 190 e 240 cavalli con trazione integrale e motore elettrico posizionato sull’assale posteriore, così come tutti i privilegi garantiti dall’apposito programma di fidelizzazione Jeep Wave. Questo, infatti, mette a disposizione dei nuovi clienti del brand americano alcuni servizi molto interessanti, tra cui l’assistenza stradale, il customer service dedicato e l’accesso privilegiato a tutti gli eventi e le partnership del marchio. Prezzo e disponibilità di questa prima serie speciale? Per il momento non c’è nulla di ufficiale, ma vi terremo aggiornati.