Jeep Grand Cherokee 4xe 2022: il SUV plug-in debutta a fine agosto

Durante l'EV Days 2021 il marchio Jeep ha anticipato le prime foto ufficiali della nuova Grand Cherokee, che accoglierà in gamma anche le motorizzazioni ibride "alla spina"

I programmi estivi del marchio Jeep sono tra i più interessanti dell’ultimo periodo: l’avvicinarsi del Salone di Chicago ci permetterà di vedere la nuova Compass, mentre un mese più tardi sarà la volta del MY 2022 della Grand Cherokee, SUV di grandi dimensioni che dominerà la scena nella successiva kermesse interazionale dell’automobile di New York.

L’attesa è palpabile tra gli appassionati ed è per questo motivo che il Gruppo Stellantis ha ufficializzato negli scorsi giorni le prime immagini inedite della quinta generazione del suo cavallo di battaglia, utilizzando come occasione l’EV Days 2021 nel quale, tra le altre cose, ha anche presentato la futura road-map che ridefinirà il destino di gran parte dei brand FCA e PSA. “Zero Emission, 100% Freedom“, questo è lo slogan per la nuova Grand Cherokee, che proporrà per la prima volta nel suo nome la sigla 4xe già vista, per esempio, sui modelli Wrangler, Renegade e Compass.

In questo modo la punta di diamante del marchio Jeep accoglierà in gamma le motorizzazioni ibride a tecnologia plug-in, delle quali però al momento non si conosce praticamente alcun dettaglio ufficiale. Gli unici indizi si possono intravedere nelle immagini a corredo di questo articolo: per tutto il resto non ci resta che ricordarvi l’appuntamento per la dieci giorni del 20-29 agosto, quando prenderà vita il New York International Auto Show.