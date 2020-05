Jeep Renegade ancora più conveniente con la promo anti Coronavirus

Jeep Renegade 1.0 benzina da 120 CV Longitude con cambio manuale viene proposta con zero anticipo, zero interessi e rate di 299 euro da gennaio 2021, più rata finale dopo quattro anni, con anche la polizza furto e incendio inclusa nel prezzo

Il Coronavirus ha rappresentato un ostacolo davvero difficile da superare per le case automobilistiche che stanno facendo i conti con problematiche approvvigionamento, consegne, distribuzione, ma soprattutto vendite. L’altra faccia della medaglia è che i vari brand stanno lanciando una serie di promozioni molto vantaggiose per i clienti, anche per coloro che volessero comprare una Jeep Renegade.

Jeep Renegade non è mai stata così conveniente

“Ripartire” è uno slogan che sentiamo pronunciare spessissimo in questa cosiddetta Fase 2 e grazie a Jeep farlo sarà più semplice. La Casa, infatti, propone Renegade con un’offerta davvero interessante: zero anticipo, zero interessi e rate di 299 euro da gennaio 2021, più rata finale dopo quattro anni, con anche la polizza furto e incendio inclusa nel prezzo. La promo, valida fino al 31 maggio, si riferisce in particolare Jeep Renegade 1.0 benzina da 120 CV con cambio manuale e in versione Longitude. In sostanza Renegade viene proposta al prezzo promozionale di 19.487 euro, senza IPT e PFU.

Insomma, i vantaggi sono davvero tanti: il prezzo della vettura è scontato, non è legato a rottamazione o ritiro di un veicolo usato, non si paga l’anticipo e le rate sono senza interessi fatta eccezione per quella finale. Insomma, un giro belle concessionarie Jeep vale la pena di essere fatto.