Jeep Wrangler EV: la versione “full electric” arriva a fine anno

Dopo la 4xe ibrida, ora il marchio Jeep vuole concentrare gli sforzi sulla Wrangler completamente a zero emissioni, con almeno due motori elettrici e tre capacità diverse delle batterie

Il futuro del marchio Jeep si fa sempre più “elettrico” e a confermarlo è un recente video pubblicato sul canale ufficiale YouTube chiamato “The Road Ahead“. In questo breve cortometraggio si possono scorgere alcuni dei modelli più rappresentativi del brand americano di oggi, dalla Wagoneer alla Grand Cherokee L senza dimenticare la Wrangler 4xe, versione ibrida del mitico SUV che, a quanto pare, avrà compagnia entro la fine dell’anno da una sua simile in versione completamente elettrica.

Stiamo parlando della Wrangler EV, protagonista anche della homepage Jeep dove la Casa a stelle e strisce ha annunciato la sua presentazione ufficiale nel corso del prossimo Easter Moab Jeep Safari, che si terrà nello stato dello Utah dal 27 marzo al 4 aprile 2021. In quest’occasione, molto probabilmente, vedremo un primo prototipo di questa vettura, che dovrebbe ottenere una griglia frontale completamente chiusa, una powertrain da almeno due motori elettrici (uno per assale) e un pacco batterie con ben tre capacità diversificate a seconda delle esigenze.

Ma non è tutto: il video in questione, che vi riportiamo in fondo a questo articolo, parla anche di una serie di sistemi di guida autonoma di Livello 2 grazie ai quali il pilota potrà procedere nella propria marcia praticamente senza tenere le mani sul volante – tecnologie che molto presto verranno anticipate da quelle semi-autonome al debutto sulla Grand Cherokee L verso la fine dell’anno. Una cosa è certa: molto presto, della Wrangler EV “full electric”, ne sapremo sicuramente di più. Stay tuned!