Jeep Wrangler Rubicon 392: con il V8 da 470 CV diventa la più potente di sempre

Per affrontare le insidie dell’off-road, Jeep ha presentato la Wrangler Rubicon 392, caratterizzata da un possente V8 6.4 Litri e da una componentistica meccanica al top della categoria

Ve l’avevamo anticipata qualche mese fa e oggi, finalmente, è diventata realtà: attraverso una conferenza stampa in diretta online da Detroit, Jeep ha presentato in via ufficiale quella che diventerà di diritto la “Wrangler più potente di sempre”: si chiama Rubicon 392 e, come suggeriscono i numeri della sua sigla, è dotata di un potente motore da 392 pollici cubi, che tradotti nella scala metrica italiana diventano 6.4 Litri. Le sue caratteristiche? Approfondiamole insieme!

JEEP WRANGLER RUBICON 392: PRONTA AD AGGREDIRE LO STERRATO

La prima novità introdotta dalla nuova Jeep Wrangler Rubicon 392 è, come già detto, il suo propulsore: sotto il cofano, infatti, scalpita un possente V8 Hemi da 470 cavalli e 637 Nm di coppia massima, capace di coprire lo scatto 0-100 in soli 4,5 secondi e il famoso “quarto di miglio”, l’equivalente di 400 metri, in 13 secondi.

Performance eccezionali se si pensa che siamo di fronte a una Jeep costruita appositamente per il fuoristrada, dove la presenza del cambio automatico a otto rapporti TorqueElite e la trazione integrale “full time” con scatola di rinvio attiva Selec-Trac faranno la differenza nel riuscire ad oltrepassare anche i sentieri più impervi.

Tornando al V8, questo è raffreddato efficacemente grazie a un’apposita presa d’aria sul cofano con sistema Tri-level Hydro-Guide, che assicura le massime prestazioni e il corretto passaggio dell’aria anche quando è ostruita da fango e detriti. La presenza della tecnologia “Fuel Saver”, inoltre, va a rendere più semplice l’utilizzo della Rubicon 392 su strada, grazie alla disattivazione di metà bancata (quattro cilindri su otto) quando la potenza richiesta è particolarmente bassa. Per quanto riguarda la trazione integrale, la distribuzione della coppia avviene istantaneamente attraverso la selezione di quattro modalità di guida: 4WD Auto, 4WD High, 4WD Low e Neutral.

JEEP WRANGLER RUBICON 392: OFF-ROAD NON TI TEMO

A livello di dotazione, la nuova Jeep Wrangler Rubicon 392 mette a disposizione anche diverse “chicche” che le renderanno vita facile ogni qualvolta si imbocchi la via del fuoristrada: di serie, infatti, sono presenti assali heavy-duty Dana 44, un kit di sollevamento da 2 pollici, pneumatici da 33’’ su cerchi da 17’’ con sistema beadlock. un’altezza da terra di ben 26 cm (adattata su sospensioni migliorate nella loro escursione) e una capacità di guado fino a 82,5 cm.

Elettronicamente, inoltre, la Rubicon 392 è aiutata durante la marcia in off-road dal dispositivo di bloccaggio del convertitore di coppia della trasmissione, così come dal differenziale con bloccaggio elettronico TruLock e dal sistema di disconnessione della barra stabilizzatrice anteriore, che va ad aumentare ulteriormente l’estensione degli ammortizzatori al fine di garantire un’aderenza a terra ancora più importante.

JEEP WRANGLER RUBICON 392: LOOK MUSCOLOSO E SPORTIVO

Per quanto riguarda il lato estetico, la nuova Jeep Wrangler Rubicon 392 si riconosce subito per alcuni dettagli davvero unici: tra questi la scritta “Rubicon” sulla carrozzeria, caratterizzata (come da tradizione) da fari circolari e passaruota a trapezio, affiancata dalle decals FOX Shocks e dai loghi Jeep e Trail Rated.

Il look, ovviamente, trasmette una sensazione di potenza assoluta, che sfocia in tanta (inusuale) sportività quando si entra nell’abitacolo: oltre ai rivestimenti in pelle, al quadro strumenti aggiornato e al display del sistema infotainment ora da 8,4 pollici, la Rubicon 392 introduce un volante sportivo con paddle shift in alluminio e sedili di ispirazione racing, voluti per assicurare la massima protezione a pilota e passeggeri.

Con tanta carne al fuoco, la domanda ora è sicuramente lecita: quando arriverà in Italia la nuova Jeep Wrangler Rubicon 392? Al momento la nuova creazione del brand americano è riservata, appunto, al mercato a stelle e strisce, dove il suo debutto è previsto per il primo trimestre del 2021. Per quanto riguarda la sua possibilità di esordire oltreoceano, nulla è ancora deciso. Ma mai dire mai…