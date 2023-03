Kia EV5 Concept: il nuovo SUV elettrico coreano debutta a fine anno

Utilizzerà la versione aggiornata della piattaforma E-GMP con batterie da 77 kWh per oltre 500 km di autonomia

Dopo la EV9 presentata nello scorse settimane, entro fine 2023 toccherà anche alla “sorella minore” Kia EV5 che per il momento è stata svelata in alcune immagini sotto forma di Concept. Si tratta ovviamente di un SUV elettrico che fungerà da prodotto cardine per la strategia di elettrificazione del marchio coreano e che condivide con la EV9 l’impostazione massiccia delle forme estetiche secondo la filosofia di design “Opposites United”.

All’anteriore, per esempio, troviamo già un’evoluzione della calandra che prende il nome di “Digital Tiger Face“, mentre lateralmente spiccano gli enormi cerchi aerodinamici da 21 pollici. Le dimensioni, ovviamente, sono più compatte della EV9 ma ciò non andrà a condizionare lo spazio disponibili all’interno dell’abitacolo, contraddistinto dalle portiere con apertura “a libro”, dai sedili girevoli e da una plancia minimalista sulla quale domina la scena lo schermo dell’infotainment di ultima generazione da 12,3 pollici.

Un’anticipazione sulla macchina? La prossima Kia EV5 sfrutterà l’ultimo aggiornamento previsto per la piattaforma E-GMP con tecnologia a 800 Volt, sulla quale potranno essere utilizzate batterie dalla capienza fino a 77 kWh. L’autonomia, in questo caso, potrà arrivare fino alla soglia dei 500 km, mentre le capacità di ricarica in corrente continua assicureranno un passaggio 20-80% in meno di 20 minuti. Il debutto sul mercato? A partire dal 2024, mentre la presentazione è prevista per fine anno.