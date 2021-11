Kia Niro 2022: la seconda generazione, ibrida ed elettrica, è tutta nuova

Estetica rivoluzionata secondo le linee del concept HabaNiro, un abitacolo all'insegna della tecnologia e tre alimentazioni per i motori: la nuova Kia Niro arriverà entro il primo semestre del 2022

Sono passati due anni dall’ultimo, importante, aggiornamento a cui è andata incontro la Kia Niro, crossover del marchio sudcoreano che per il 2022 arriverà sul mercato (entro il primo semestre) in una seconda generazione rinnovata praticamente da cima a fondo. La sua presentazione è andata in scena al Seoul Mobility Show della scorsa settimana e ha svelato al pubblico un corpo vettura del tutto inedito, che accoglierà ben tre tipologie di alimentazione (ibrida HEV, ibrida PHEV e Full Electric) assieme a una modalità di guida “Greenzone” intelligente attivabile in sinergia con le coordinate GPS del navigatore.

KIA NIRO 2022: ESTETICA PIU’ MODERNA E AFFILATA

Scorrendo le foto presenti in gallery, il primo impatto che si ottiene guardando la nuova Kia Niro 2022 è quello di un crossover dalle linee molto più nette e decise rispetto a quelle che caratterizzavano il modello della passata generazione: l’ispirazione è arrivata dal concept HabaNiro del 2019, dal quale è stata mutuata la filosofia di design degli “Opposites United” secondo il concetto del “Joy for Reason”, che presuppone un‘estetica moderna ma ben aderente ai valori di sostenibilità tanto cari alla Casa di Seoul.

Il nuovo Model Year del crossover sudcoreano, di conseguenza, “mette i muscoli” partendo da un anteriore dove trovano posto una Tiger Face in due elementi (il primo, quello superiore, a tutta larghezza del cofano e il secondo, quello inferiore, meno esteso ma delle dimensioni più importanti) e i nuovi gruppi ottici a LED, comprensivi di luci diurne DRL denominate “heartbeat” perchè il loro fascio luminoso, mentre funziona, richiama quello di un battito cardiaco.

Lateralmente la nuova Kia Niro prosegue con ampi passaruota neri e fiancate lineari ma dall’ampio sbalzo inferiore, mentre al posteriore l’eredità del concept HabaNiro porta sotto i riflettori il particolare design dei montanti (a contrasto con il resto della carrozzeria), che assolvono anche a una precisa funzione aerodinamica migliorando i flussi dell’aria in direzione del retrotreno della vettura. Molto singolari anche i fari posteriori a forma di boomerang, che seguono il profilo del lunotto sul quale è montato a sbalzo un piccolo spoiler.

KIA NIRO 2022: INTERNI A TECNOLOGIA “GREEN”

Proprio come gli esterni, anche l’abitacolo della nuova Kia Niro 2022 è stato completamente riprogettato, segnando un vero e proprio punto di stacco con quello della precedente generazione. La plancia è ora totalmente digitale e mette a disposizione non solo il digital cockpit dietro al volante a due razze (di derivazione EV6), ma anche lo schermo touchscreen dell’infotainment in formato “widescreen” sotto al quale è stato inserito il climatizzatore con comandi a sfioramento.

L’estetica interna del nuovo crossover sudocoreano è ridotta all’essenziale e presenta rivestimenti eco-sostenibili e riciclabili: la stessa plancia, infatti, è realizzata in carta da parati riciclata, i sedili in bio-poliuretano con fibre di Tencel ricavate dalle foglie di eucalipto, mentre i pannelli delle portiere utilizzano una vernice a base di acqua che non contiene sostanze nocive come il benzene e il toluene.

KIA NIRO 2022: IBRIDA O ELETTRICA?

Lato motorizzazioni, il marchio Kia ha mantenuto ancora la bocca cucita sulle specifiche ufficiali della nuova Niro 2022, confermando però l’arrivo entro il primo semestre del 2022 di una piattaforma che accoglierà ben tre tipologie di alimentazioni: Full Hybrid, plug-in Hybrid e al 100% elettrica, quest’ultima associata con buona probabilità a pacchi batterie ad alta capacità da almeno 77 kWh.

L’unica conferma arriva dalla presenza dello specifico selettore delle modalità di guida posizionato nel tunnel centrale, che accoglierà anche uno speciale driving mode chiamato “Greenzone”: riservato alle versioni ibride, utilizzerà i dati provenienti dal navigatore di bordo e la cronologia degli spostamenti effettuati per passare automaticamente dalla spinta ibrida a quella completamente a batterie, qualora la vettura passi nelle vicinanze di zone residenziali, ospedali, scuole oppure il luogo di lavoro del conducente.